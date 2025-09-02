Eurobasket 2025: Για το 4/4 με τη Βοσνία η Εθνική – Έτσι «κλειδώνει» την πρωτιά - Real.gr

Πράξη… τέταρτη στο Eurobasket 2025 για την Εθνική μας ομάδα.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη για την 4η αγωνιστική του ομίλου (15:00, ΕΡΤ News-Novasports Start), με τη γαλανόλευκη να στοχεύει στο 4/4, προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει όλους παίκτες “ετοιμοπόλεμους” και φουλάρει για την πρωτιά στον όμιλο.

Παράλληλα, η αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισπανία (21:30, Novasports Start) αναμένεται να κρίνει και τον παράγοντα πρωτιάς για την Εθνική μας ομάδα, καθώς σε περίπτωση που η ομάδα του Ποτσέκο κερδίσει και η Ελλάδα κάνει το καθήκον της κόντρα στους Βόσνιους, τότε η πρώτη θέση στον όμιλο θα πάει στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Από την άλλη πλευρά, η παρέα του Νούρκιτς έχει ρεκόρ 1-2 και η τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Γεωργία θα κρίνει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-0*

Ισπανία 2-1

Ιταλία 2-1

Βοσνία 1-2

Γεωργία 1-2

Κύπρος 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»