Eurobasket 2025: Η Εθνική έστειλε... σπίτι τους Ισπανούς και τώρα Ισραήλ - FIBA: Πιο τρομακτικός από ποτέ ο Giannis - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδας έδειξε ψυχή και χαρακτήρα, νικώντας την Ισπανία με 86-90 σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο EuroBasket 2025.

Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, όπου η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, οι Ισπανοί αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος, αλλά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άντεξε στην πίεση και πανηγύρισε μια ιστορική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» στη Ρίγα, ενώ αν προκριθεί, ο δρόμος της περνάει από το νικητή του ζευγαριού Λετονία–Λιθουανία στα προημιτελικά.

«Τρομακτικός» ο Αντετοκούνμπο

«Ο GREEK FREAK “παρέδωσε”. O Giannis οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί της Ισπανίας με μια τρομακτική εμφάνιση» αναφέρεται στο βίντεο της FIBA στο Χ με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον αγώνα με την Ισπανία.

Σε επόμενη ανάρτηση πάλι για τον Έλληνα σούπερ σταρ, η FIBA γράφει «πιο τρομακτικός από ποτέ» παραθέτοντας τους μέσους όρους του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση του φετινού EuroBasket: 27,7 πόντοι, 9,3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 70% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ.

«Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον Giannis» συμπληρώνει η FIBA με το βίντεο από το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο μετά από ασίστ του Ντόρσεϊ.

Το ματς:

Σλούκα, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Παπανικολάου και Γιάννη Αντετοκούνμπο επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμο τον Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε λόγω ενός σφιξίματος στο γαστροκνήμιο. Από την άλλη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Ντε Λαρέα, Πραντίγια, Γιούστα, Πάρα και Αλντάμα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «καυτές», όσον αφορά την ευστοχία τους. Ο Πάρα άνοιξε το σκορ, ενώ Ντόρσεϊ και Σλούκας με τρίποντά τους έβαλαν μπροστά την Εθνική μας με 6-5. Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε από κοντά για το 8-7, με τους Παπανικολάου και Κατσίβελη να ευστοχούν για το 4/4 της Εθνικής μας από μακριά και το 16-13!

Το… φεστιβάλ εύστοχων τριπόντων για την Εθνική μας συνεχίστηκε, με τον «καυτό» Ντόρσεϊ να πετυχαίνει δύο ακόμα, δίνοντάς μας το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (14-24), πριν ακολουθήσουν δύο ακόμα τρίποντα από Ντόρσεϊ και Τολιόπουλο (8/10 σε εκείνο το σημείο η Εθνική), για το 14-30! Ο Θανάσης με μία βολή έκανε το 16-31, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 18-31, πριν ο Πουέρτο διαμορφώσει το 20-31 της, τρομερής για την Εθνική μας, πρώτης περιόδου!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο και με τον Παπανικολάου να δίνει στην Εθνική το μεγαλύτερο προβάδισμά της μέχρι εκείνο το σημείο του παιχνιδιού (+15, 20-35), πριν ο Αλντάμα μειώσει με τρίποντό του σε 25-35. Ο Γιάννης με μία βολή και ένα εντυπωσιακό fade-away διαμόρφωσε το 25-38, όμως ο Αροστέγι με δύο συνεχόμενα τρίποντά του μείωσε σε 31-38, αναγκάζοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ για πρώτη φορά στην βραδιά.

Ο Αροστέγι σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με δίποντο, μειώνοντας μετά από πολύ ώρα στους 5 (33-38), με τον Γιάννη να δίνει τη λύση στην επιθετική αφλογιστία που είχε για μερικά λεπτά η Εθνική, καρφώνοντας εμφατικά για το 33-40! Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο παρκέ και το… έπιασε από εκεί που το άφησε, ευστοχώντας σε νέο τρίποντο (5/6) για το 33-44, ενώ ο Γιάννης, παίρνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες επιθετικά και τελειώνοντας φάσεις, έκανε το 35-47 με καλάθι-φάουλ, πριν ο Μήτογλου ευστοχήσει πατώντας οριακά την γραμμή του τριπόντου, για το 35-50!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Ισπανία έφτιαξε ένα υπέρ της σερί 5-0, μειώνοντας σε 40-50, ενώ μετά από ένα τραγικό σφύριγμα των διαιτητών για επιθετικό φάουλ του Γιάννη και τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο, το σερί των Ισπανών έφτασε το 9-0, για το 44-50. Ο Γιάννης νίκησε σε διαδοχικές φάσεις τον Αλντάμα κάτω από το καλάθι για το 46-54 και λίγο αργότερα κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από επαναφορά του Ντόρσεϊ για το 48-56, αλλά Ντε Λαρέα και Πραντίγια με όμορφα λέι απ μείωσαν στο 52-56, με τον Σπανούλη να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ.

Ο Παπανικολάου έδωσε τη λύση στην Εθνική με μεγάλο τρίποντο για το 52-59, ενώ ο Γιάννης έφτασε τος 19 προσωπικούς πόντους με δύο βολές του, με τις οποίες διαμόρφωσε το 54-61, ενώ στη συνέχεια τράβιξε πάνω του όλη την ισπανική άμυνα και έδωσε την ασίστ στον Ντόρσεϊ, ο οποίος μας έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (54-64) με το έκτο τρίποντό του, πριν ο Καλαϊτζάκης κάνει το 55-66 με ανάποδο λέι απ του! Ο Μήτογλου αστόχησε για το +12 και ο Αροστέγι το έβαλε για το 60-66, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με την Εθνική μας να προηγείται με 68-63.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Σλούκα να σκοράρει με λέι απ για το 63-70, όμως ο Χουάντσο με τρίποντό του και ο αδερφός του, Γουίλι, έβαλαν την Ισπανία μετά από πολύ ώρα στο – 2 (68-70). Ο Τολιόπουλος έβαλε μία βολή και ο Σεντ-Σουμπερί με τρίποντο ισοφάρισε σε 71-71, ενώ λίγο αργότερα ο Γουίλι έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους Ισπανούς. Ο Παπανικολάου με τεράστιο τρίποντό του έβαλε ξανά μπροστά (73-75) την Εθνική μας, Σεντ-Σουμπερί και Πάρα ισοφάρισαν σε 77-77, πριν οι Σλούκας και Καλαιτζάκης βάλουν τη «γαλανόλευκη» στο +4 (77-81) με δύο αναπάντητα καλάθια και με 5:05 για το τέλος. Ο Αλντάμα με βολές έγραψε το 82-81, ο Σλούκας είχε το καλάθι για το 84-88 στο 39′ και όλα πήγαιναν επιτέλους με το μέρος μας. Ο Τολιόπουλος έκανε λάθος στην επαναφορά, έκανε και φάουλ στον Χουάντσο στα 13.4″, οι Ισπανοί έχασαν βολές και ο Σλούκας κλείδωσε το ματς με δύο δικές του για το 85-90 που δεν γινόταν να ανατραπεί.

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 2, ντε Λαρέα 6 (6 ασίστ), Πραντίγια 14 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές), Λόπεθ-Αροστέγι 12 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Αλντάμα 12 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπριθουέλα, Γουίλι Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 δίποντα, 2/6 βολές), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5 (1), Γιούστα 9 (1), Πάρα 7, Σίμα

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (2/2 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4, Σλούκας 12 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κατσίβελης 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 25 (9/15 δίποντα, 7/12 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα), Θ. Αντετοκούνμπο 1, Μήτογλου 2

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.

Tα highlights του Γιάννη κόντρα στην Ισπανία:

Σπανούλης: «Δεν γίνεται ο Λούκα να παίρνει 20-25 βολές και ο Γιάννης να παρακαλάει με τους αντιπάλους να τον αγκαλιάζουν»

Μετά το τέλος του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης τόνισε το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο της ομάδας και την αντίδραση που έδειξε στο δεύτερο μέρος. Χαρακτήρισε τη νίκη επί της Ισπανίας μεγάλη και εξέφρασε παράπονο για τη διαιτησία και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής μας:

«Θέλω να συγχαρώ τον κόουτς Σκαριόλο για τη σπουδαία καριέρα του με την Ισπανία και να του ευχηθώ καλή τύχη στη νέα πρόκληση της καριέρας του. Συγχαίρω την ομάδα μου, έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, από τα καλύτερα που έχει κάνει ποτέ. Σε άμυνα, σε επίθεση, σε ριμπάουντ, σε σουτ, στα πάντα. Μετά ρίξαμε ταχύτητα, αλλά δείξαμε χαρακτήρα, ακόμη κι όταν πέρασε μπροστά η Ισπανία. Βγάλαμε μεγάλες άμυνες και πήραμε τη νίκη που θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια.

Είναι μεγάλη νίκη, ξέρουμε την αντιπαλότητά μας με την Ισπανία. Είδα και πάλι σε ένα ακόμη ματς με την Ισπανία τεράστια διαφορές στις βολές. Δεν γίνεται ο Λούκα να παίρνει 20-25 βολές και ο Γιάννης να παρακαλάει να πάρει βολές με τους αντιπάλους να τον αγκαλιάζουν. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Είναι πολύ λίγες οι βολές που παίρνει ο Γιάννης. Σέβομαι τον κόουτς Σκαριόλο και την εθνική Ισπανίας για τα επιτεύγματά τους, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω την αλήθεια μου.

Αυτό το ματς είναι παράδειγμα για όσα θα ακολουθήσουν. Τίποτα δεν πρέπει να διαταράσσει τη συγκέντρωσή μας και θα πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση σε όλο το ματς και όχι μόνο για ένα ημίχρονο.

Σε όλη την πρώτη φάση εμπιστεύομαι όλα τα παιδιά, έχω βάλει τους πάντες, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους. Σήμερα ο Ντίνος, που είναι από τους καλύτερούς μας παίκτες, έπαιξε λιγότερο, γιατί έπαιζαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο οι αντίπαλοι. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πολύ coachable. Θέλουμε το τουρνουά να έχει δρόμο ακόμη, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Πρέπει να χτίσουμε πάνω στο πρώτο ημίχρονο και στο πώς αντιδράσαμε στο τέλος.

Ο Παπανικολάου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην άμυνα σε όλο το τουρνουά, ο Σλούκας, που είναι από τους καλύτερους στις αποφάσεις στην Ευρωλίγκα, πήρε σωστές αποφάσεις στο τέλος. Ο Γιάννης πρέπει να… σκοτώσει τον αδερφό του, γιατί έχασε ένα καλάθι που του έδωσε πάσα (γέλια). Εμπιστεύεται τους συμπαίκτες του, είναι πολύ σημαντικό και ήταν από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του.

Κάποια στιγμή θα χάσεις και διαφορές. Κι εμείς έχουμε πάρει μετάλλια έτσι. Βλέπουμε ομάδες να ξεφεύγουν και μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Ίσως ήμασταν χαρούμενοι με το πρώτο ημίχρονο και χαλαρώσαμε, δώσαμε το μομέντουμ στην Ισπανία και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όμως κρατάμε την αντίδραση».

Ντόρσεϊ: «Είμαι σουτέρ και θα συνεχίσω να σουτάρω»

Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δήλωσε ότι η ομάδα ήθελε ένα δυνατό τεστ. Πρόσθεσε πως γνωρίζει όλο το ρόστερ του Ισραήλ και ότι η Εθνική θα είναι έτοιμη για μια δύσκολη μάχη στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Κάναμε τη δουλειά μας. Θέλαμε ένα δυνατό τεστ. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι στο τέλος. Το κάναμε λίγο δύσκολο. Το καταφέραμε όμως. Ξέρω όλο ρόστερ του Ισραήλ, όλη την ομάδα, γιατί έχω παίξει εκεί. Θα είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη μάχη. Είναι καλό ότι έχουμε μια έξτρα ημέρα να προετοιμαστούμε για αυτό.

Πάντα θέλεις την πρώτη θέση. Πάλεψαν και ήταν καλό που είχαμε μια ομάδα που πάλευε για τη ζωή της, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες θα κάνουν το ίδιο στα επόμενα παιχνίδια.

Περιμέναμε να αντιδράσουν και θα πρέπει να δώσουμε σημασία στις μικρές λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πολύ συγκεντρωμένοι.

Για τα δικά μου σουτ; Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Είμαι σουτέρ και θα συνεχίσω να σουτάρω. Ξεχνάω όμως το παιχνίδι, γιατί τα πάντα είναι δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω, όλα κρύβονται εκεί και στην επανάληψη. Το θέμα είναι να βοηθάμε όλοι την ομάδα».

Από την πλευρά της, η Ισπανία πάλεψε μέχρι το τέλος, με νέους παίκτες να δίνουν ελπίδες για το μέλλον, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκλείστηκε από τη φάση των νοκ άουτ του EuroBasket.

«Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Τύπο της Ισπανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «Marca», η οποία ανέβασε το κείμενο του αγώνα με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε: «Στις πύλες του κλειστού “Σπύρος Κυπριανού”, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: “Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα»..

«Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της»



Από την πλευρά της η «AS» με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», σε πολύ πιο ήρεμο τόνο σημειώνει «Τώρα είναι πολύ αργά». Η «Pais» υπογραμμίζει το τέλος μίας εποχής: «Μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από τον αποχαιρετισμό ενός προπονητή που έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και τίτλους. Η Ισπανία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα, έξω από την τελική φάση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό το Ευρωμπάσκετ, τυλιγμένη σε μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή και σε αναζήτηση ηγετών. Επίσης, τερματίζει ένα σερί που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς: από το 1999, έφταναν πάντα στα ημιτελικά της Ευρώπης και μόνο το 2005 έχασαν ένα μετάλλιο. Από τώρα και στο εξής, ξεκινά μια νέα εποχή».

Η «Mundo Deportivo» στον τίτλο της ανέφερε: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται», η «El Espanol» λέει: «Η Ισπανία συντρίβεται εναντίον της Ελλάδας και κλείνει την εποχή του Σκαριόλο με το χειρότερο αποτέλεσμά της σε EuroBasket όλων των εποχών» ενώ η «El Mundo»: «Μέσα σε σκληρότητα και ανημποριά, η Ελλάδα αποκλείει την Ισπανία από το Eurobasket σε ένα ακόμη οδυνηρό φινάλε».