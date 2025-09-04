Eurobasket 2025: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο - Real.gr

• Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας

Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται σήμερα στο Eurobasket και η Εθνική Ομάδα δίνει κρίσιμο παιχνίδι, στη Λεμεσό, στις 21:30, με την Ισπανία.

Μετά την ήττα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη η νίκη είναι απαραίτητη για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Βοσνία Ερζεγοβίνη και επιστρέφει σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ισπανία-Ελλάδα, για κάθε πόντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Εύρος Νίκης (με παράταση) Ελλάδα 6-10

Τάιλερ Ντόρσεϊ Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+

Η Ελλάδα να νικήσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μοιράσει 4+ ασίστ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πάρει 8+ ριμπάουντ

Η Ελλάδα να νικήσει, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετύχει 13+ πόντους και ο Κώστας Παπανικολάου να πάρει 5+ ριμπάουντ

Πρώτος σκόρερ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Κώστας Σλούκας Σύνολο Πόντων 12+

Γουίλι Ερναγκόμεθ Σύνολο Πόντων 15+

Χουάντσο Ερναγκόμεθ Συνολικά Ριμπάουντ 8+

Στα άλλα 2 ματς του ομίλου μας, στις 15:00, παίζουν η Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη Γεωργία και στις 18:15, η Ιταλία με την Κύπρο.

Σήμερα ολοκληρώνεται και ο 4ος όμιλος, από τον οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας στην νοκ άουτ φάση των «16».

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής περιλαμβάνει τους αγώνες Γαλλία-Ισλανδία (15:00), Ισραήλ-Σλοβενία (18:00) και Πολωνία-Βέλγιο (21:30).

Την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γαλλία και η Σλοβενία.

