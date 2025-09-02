Eurobasket 2025: Ήττα με απουσίες για την Εθνική ομάδα (77-80 από την Βοσνία - Ερζεγοβίνη) - Real.gr

Κόντρα στην Ισπανία θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (μέση), η εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ 2025, με 80-77, από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Παρά το +11 (18-7) στην 1η περίοδο με ηγέτες σε αυτό το διάστημα τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, η εθνική δέχτηκε σερί 18-0 στο 2ο δεκάλεπτο όταν έμεινε χωρίς πόντο για διάστημα περίπου έξι λεπτών από το οποίο… και δεν κατάφερε έκτοτε να… συνέλθει. Με σωρεία λαθών, αφού είχε εμφανώς «χαλάσει το μυαλό τους», οι Έλληνες διεθνείς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με -14 (52-66) στις αρχές της 4ης περιόδου. Εν τέλει, δεν κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή, την οποία κυνήγησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας έως το -3 που ήταν και το τελικό σκορ, αλλά και με αμφιλεγόμενα σφυρίγματα των διαιτητών, υπέρ της Βοσνίας, στο τέλος.

Η εθνική υποχώρησε στο 3-1 και αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9, 21:30), για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η «Φούρια Ρόχα» ισοβαθμεί με 2-1 με την Ιταλία στη 2η θέση του γκρουπ, με τις δύο ομάδες να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» απόψε (2/9, 21:30). Οπότε, η εθνική θα πρέπει να περιμένει… ενώ δεδομένα θα διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ισπανούς με στόχο την κατάληψη της πρώτης θέσης.

Η Βοσνία, ανέβηκε στο 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στη φάση των «16».

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80