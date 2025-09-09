Eurobasket 2025: Και ξανά προς τη δόξα τραβά - Η Ελλάδα στην 4άδα της Ευρώπης - Real.gr

Η γαλανόλευκη κέρδισε και τη Λιθουανία 87-76 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Πανηγυρική πρόκριση σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ, μετά από 16 χρόνια(!), πήρε η Ελλάδα! Η Εθνική Ανδρών έκαμψε την αντίσταση και της Λιθουανίας, στα προημιτελικά της διοργάνωσης στη Ρίγα και με το τελικό 87-76 έδωσε συνέχεια στην απτόητη πορεία της προς το βάθρο! Στη «μάχη» της τετράδας, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87