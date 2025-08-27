Eurobasket 2025: Με την «υπογραφή» των NBAer Βάγκνερ και Σρέντερ η κατοστάρα της Γερμανίας επί του Μαυροβουνίου (106-76) - Real.gr

Με μία εμφατική νίκη και… κατοστάρα, 106-76, επί του Μαυροβουνίου ξεκίνησε στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Γερμανία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2023 και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022, είδε δύο ΝΒΑer, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στο ξεκίνημα με το… δεξί των «πάντσερ». Ο Βάγκνερ σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Σρέντερ που μοίρασε και 4 ασίστ. Ο Αντρέας Ομπστ πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ο Μαοντό Λο.

Η Γερμανία πάτησε… γκάζι στην 3η περίοδο, όταν σημείωσε επιμέρους σκορ 33-12 για να μετατρέψει το «εύθραυστο» 43-46 του ημιχρόνου σε 55-79 στο 30ό λεπτό. Από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα για τους Γερμανούς, που είχαν όρθιο στον πάγκο τον συνεργάτη του Άλεξ Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Ισπανός τεχνικός της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον 26χρονο φόργουορντ της Γερμανίας να μην επιστρέφει.

Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, η Γερμανία στερείται των υπηρεσιών των Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ.

Το Μαυροβούνιο βρήκε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον σέντερ τον Σικάγο Μπουλς Νίκολα Βούτσεβιτς και 18 πόντους από τον Κάιλ Όλμαν

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (2), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1), Βάγκνερ 22, Τάις 6, Σρούντερ 21 (2), Χόλατς 2, Τίμαν 9 (1), Κράτσερ, Ομπστ 18 (5).