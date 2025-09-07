Eurobasket 2025: Μυθικός Ντόντσιτς απέκλεισε την Ιταλία - Στα προημιτελικά η Σλοβενία - Real.gr

Ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς σκόραρε 42 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ και οδήγησε τη χώρα του στις “8” κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, καθώς η Σλοβενία επικράτησε της Ιταλίας με 77-84.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Λούκα Ντόντσιτς, ήταν στην κυριολεξία μίας ομάδα μόνος του, αφού σημείωσε τους 20 από τους συνολικά 29 πόντους της Σλοβενίας με τον κόουτς Ποτσέκο να μην μπορεί ένα πλάνο να τον σταματήσει. Η “σκουάντρα ατζούρα” ήταν πολύ αγχωμένη, άστοχη από την περιφέρεια και η συγκομιδή των 11 πόντων, ήταν εξαιρετικά φτωχή.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε την ξεκούραση του Ντόντσιτς και πήρε τα ηνία του αγώνα, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να κάνει τη διαφορά, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση και ο Παγιόλα. Ο Ντόντσιτς επέστρεψε στο 15′ της αναμέτρησης και συμμάζεψε την επίθεση της ομάδας του, καθώς σημείωσε άλλους 10 πόντους, ενώ σέρβιρε και ασίστ στους Μούριτς και Χρόβατ. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν βρει λύσεις εκτελεστικά, όμως στα μετόπισθεν υπήρχε δυσεπίλυτο πρόβλημα και το 40-50, δεν άφηνε ικανοποιημένο τον Ποτσέκο.

Η υφή της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ιταλία να προσπαθεί να μειώσει, όμως η Σλοβενία φαινόταν να το πιστεύει περισσότερο, ο Ντόντσιτς βρήκε συμπαραστάτες στα πρόσωπα των Όμιτς και Πρέπελιτς και η διαφορά ολοένα και μεγάλωνε (52-67). Οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα, ενώ σημαίνοντα ρόλο έπαιξε και το τέταρτο φάουλ του Φοντέκιο. Τελικά με δύσκολα καλάθια των Νίκολιτς και Πρέπελιτς, έγραψα το 56-72 και η Σλοβενία ήταν φαβορί για την πρόκριση στην οκτάδα του EuroBasket.

Η Ιταλία με τον Γκαλινάρι να είναι παραγωγικός και με τις άμυνες του Νιάνγκ, μείωσε το σκορ σε 65-75, εκμεταλλευόμενη και την φυσιολογική κόπωση του Ντόντσιτς. Το παιχνίδι ήταν άναρχο, η Σλοβενία έμοιαζε κουρασμένη και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Ποτσέκο, με τους Γκαλιάρι, Μέλι και Νιάνγκ. Το 72-78 ανάγκασε τον Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ, αφού το ματς είχε γίνει εκ νέου ντέρμπι. Οι γείτονες είχαν γίνει κυρίαρχοι της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες του Ντόντσιτς αστοχούσαν σε συνεχόμενα ελεύθερα τρίποντα και με καλάθι του Φοντέκιο το σκορ έγινε 77-78. Από εκεί και πέρα ο Ντόντσιτς πήρε εκ νέου την μπαγκέτα της επίθεσης, έβαλε τις φωνές και το 77-84, έδωσε την πολύ μεγάλη πρόκριση στην Σλοβενία στα προημιτελικά του EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα; 11-29, 40-50, 56-72, 77-84