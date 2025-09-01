Eurobasket 2025: Ο Νίκος Στυλιανού έγινε viral με το τατουάζ που ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο - ΦΩΤΟ - Real.gr

Ιστορικό μπορεί να χαρακτηριστεί το παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου με την αντίστοιχη της Ελλάδας για το Eurobasket 2025, καθώς ήταν το πρώτο επίσημο μεταξύ των δύο χωρών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακούστηκε για πρώτη φορά ο κοινός Εθνικός Ύμνος, ενώ υπήρξε και ο Νίκος Στυλιανού που… ένωσε τις δύο χώρες ακόμη περισσότερο.

Ο Κύπριος γκαρντ έχει ως τατουάζ την ελληνική σημαία με το νησί της Κύπρου πάνω σε αυτή και η εικόνα του στο Κύπρος – Ελλάδα δεν άργησε να γίνει έτσι viral, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των δύο χωρών.

Ο εκ των ηγετών της Εθνικής Κύπρου έχει και τις δύο υπηκοότητες αλλά το Σάββατο αντιμετώπισε την Εθνική Ελλάδας ως αντίπαλος.