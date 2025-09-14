EuroBasket 2025: Οι δηλώσεις μετά τον θρίαμβο της Ελλάδας - Real.gr

Οι δηλώσεις μετά τον «μικρό τελικό» του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, που βρήκε θριαμβεύτρια την Εθνική Ανδρών:

– Ντίνος Μήτογλου: «Θα τα έπαιρνα τα σουτ έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το επιτελείο που ήταν δίπλα μας. Είμαστε περήφανοι που ήμουν μέρος της ομάδας αυτής. Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ και ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό το μετάλλιο μετά από τόσα χρόνια αναμονής. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να είμαστε στα μετάλλια. Είναι είναι το μπάσκετ, κάποιες φορές το παιχνίδι σου βγαίνει και κάποιες άλλες όχι. Μετά από δύο μέρες όμως υπήρχε ένα παιχνίδι μεταλλίου. Αντιδράσαμε πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Το αφιερώνω στην οικογένεια και στους φίλους, σε όσους αγαπώ».

– Βασίλης Τολιόπουλος: «Είναι πολύ σημαντικό! Είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα, την χώρα… Βρισκόμαστε στο βάθρο και πάλι μετά από τόσα χρόνια! Δεν ξέρω τι έγινε στο τέλος, μάλλον θέλουμε να τα κάνουμε δύσκολα, να τα κάνουμε ντέρμπι. Η ομάδα ήταν εκτός ρυθμού με την Τουρκία και το είδαμε, αλλά είναι σημαντικό το πώς αντιδράσαμε. Όλα τα παιδιά είναι υψηλού επιπέδου, σήμερα δείξαμε ότι τα αφήσαμε όλα πίσω και αντιδράσαμε εξαιρετικά. Ναι, όντως, έγινα πατέρας, πήρα το χάλκινο, είναι το καλοκαίρι της ζωής μου».

– Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν έχω να πω κάτι… Τρέμω! Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, για όλους και για όσους δεν είναι εδώ. Είναι απίστευτο συναίσθημα, παίζω από το 2015 στην Εθνική και είναι η πρώτη φορά στο βάθρο. Ήμουν έναν χρόνο εκτός και τώρα παίρνω μετάλλιο με την Εθνική. Ο κόουτς Σπανούλης μας έδωσε κίνητρο, συνέχεια, μετά από 24 ώρες και το ματς με την Τουρκία που αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Σβήσαμε τα πάντα, κάναμε reset και τα δώσαμε όλα σήμερα. Ήμασταν οι δύο ομάδες που βελτιωθήκαμε στη διάρκεια του τουρνουά. Δείξαμε πόσο το θέλαμε από την πρώτη στιγμή. Βουτούσαμε για τις μπάλες, παίζαμε στο όριο του φάουλ, όλοι μας».

– Λάσι Τουόβι (προπονητής Φινλανδίας): «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για το μετάλλιο. Έκαναν ένα πολύ πειθαρχημένο παιχνίδι. Ξέραμε πόσο καλοί είναι, το γεγονός ότι είχαν το προβάδισμα συνέχεια μάς έβγαλε λίγο από τη σειρά μας. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, είναι πολλοστή φορά που νομίζεις ότι το παιχνίδι τελείωσε αλλά η ομάδα πάλεψε ως το τέλος. Η Ελλάδα ήταν λίγο καλύτερη. Δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα αν δεν είχαμε κάποια παιδιά παλαιότερα να βάλουν τον σπόρο. Η Ελλάδα το άξιζε, εμείς έχουμε τώρα ένα γλυκόπικρο συναίσθημα αλλά μπορεί να αποζημιωθούμε στο μέλλον».

– Σάσου Σάλιν: «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, ήταν λίγο καλύτερη. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και την προσπάθειά μας. Το σημερινό πονάει, αλλά η ιστορία του μπάσκετ της Φινλανδίας δεν τελείωσε. Ο κόουτς μάς είπε στα αποδυτήρια πόσο περήφανος είναι, το ίδιο και εγώ. Ήμασταν κοντά, αλλά χάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που πετύχαμε κάτι που θα φέρει κι άλλα παιδιά της Φινλανδίας στο μπάσκετ, με όνειρα να πετύχουν».