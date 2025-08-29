EuroBasket 2025: Οι καλύτερες στιγμές του Αντετοκούνμπο στη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το EuroBasket 2025 για την Εθνική, που επικράτησε 75-66 της Ιταλίας παίζοντας σπουδαία άμυνα και έχοντας σε εντυπωσιακή βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ηγήθηκε της προσπάθειας με 31 πόντους (14/20 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας από την πρεμιέρα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε χαρακτήρα από το πρώτο λεπτό, περιόρισε τα ατού των Ιταλών και με τον Αντετοκούνμπο να προσφέρει φάσεις που ξεσήκωσαν το κοινό, άνοιξε με το δεξί την πορεία της στη διοργάνωση.

Δείτε παρακάτω τα highlights της εμφάνισης του σούπερ-σταρ των Μιλγουόκι Μπακς:

EuroΒasket 2025 – Σπανούλης: «Έπρεπε να έχουμε περισσότερη συνέπεια στην επίθεση, στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί»

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket 2025, τόνισε πως η ομάδα πρέπει να διατηρήσει την ίδια αμυντική προσήλωση και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Αν και ήταν πρεμιέρα βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια, δεν ήμασταν καθόλου πιεσμένοι, ήμασταν λίγο βιαστικοί. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν βιαστικοί.

Έπρεπε να έχουμε περισσότερη συνέπεια στην επίθεση, στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Όλα τα παιδιά έβαλαν τα κορμιά τους, κυνήγησαν, ήμασταν καλά στα ριμπάουντ. Μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιους παραπάνω αιφνιδιασμούς, αλλά είμαι ευχαριστημένος γιατί ήταν πρεμιέρα και ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, αλλά το μπάσκετ είναι και άμυνα και επίθεση. Θέλουμε να κρατήσουμε την ίδια άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση.

Δεν σκεφτήκαμε τη διαφορά, σκεφτόμασταν μόνο να κερδίσουμε, εκτός από τα τελευταία 30-40” που σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθι για τη διαφορά. Όλα τα παιδιά τα υπολογίζω και πρέπει να είναι έτοιμα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο, ποιος ταιριάζει με ποιον. Τους πιστεύω όλους και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι.

Ο κόσμος δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια».

