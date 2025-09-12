Eurobasket 2025: Ωρα Ελλάδας, ώρα για την πρόκριση - Real.gr

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έχει ραντεβού με την Τουρκία (9.00μ.μ.) και με την Ιστορία.

«Η πιο μεγάλη μέρα, μέχρι την επόμενη». Μέρες που είναι ας επικαλεστούμε, έστω και λίγο παραποιημένα, τη ρήση του σπουδαίου Νίκου Γκάλη τις μέρες του Ευρωμπάσκετ του 1987, για να προλογίσουμε το μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία (21:00) για το Eurobasket 2025.

Η «γαλανόλευκη» ομάδα έχοντας ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Λιθουανίας με σκορ 87-76 στα προημιτελικά, «έσπασε την κατάρα» 16 ετών και βρίσκεται στον ημιτελικό του Eurobasket για πρώτη φορά από το 2009 και θέλει να δώσει «ραντεβού» με την Ιστορία της και να λάβει μία θέση στον μεγάλο τελικό της ερχόμενης Κυριακής.

Και όποιος νομίζει ότι τώρα που έφυγαν από τη διοργάνωση Σερβία και Γαλλία ο δρόμος για την κατάκτηση της κορυφής είναι εύκολος, μάλλον δεν ξέρει από μπάσκετ.

Η Εθνική Τουρκίας με ένα ολοκληρωμένο ρόστερ θεωρείται από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης και εξαρχής συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα φαβορί.

Ωστόσο απέναντί της θα βρεθούν παίχτες που είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Άλλωστε έχουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τις αγωνιστικές παραστάσεις, που αν μείνουν συγκεντρωμένοι, μπορούν να βρεθούν στην κορυφή της Ευρώπης.