Eurobasket 2025: Πρώτη η Εθνική και βλέπει τετράδα - Κέρδισε την Ισπανία 90-86 - Real.gr

Eurobasket 2025: Πρώτη η Εθνική και βλέπει τετράδα – Κέρδισε την Ισπανία 90-86

23:36, 04/09/2025
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» το Ισραήλ και σε περίπτωση νίκης θα βρεί στο δρόμο του τη Λιθουανία ή τη Λετονία.

Η Εθνική Ανδρών πήρε το… θρίλερ με την Ισπανία και τερμάτισε στην πρώτη θέση (4-1) του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, που την φέρνει αντιμέτωπη με το Ισραήλ στη φάση των «16», που θα διεξαχθεί στη Ρίγα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 90-86 της «ρόχα» (2-3) στη Λεμεσό, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης της διοργάνωσης, κερδίζοντας το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και αποκλείοντας από τη συνέχεια τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Ευρωμπάσκετ από το 1977!

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

