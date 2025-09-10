Quantcast
Eurobasket 2025: Σάρωσε και σε τηλεθέαση η Εθνική - Real.gr
real player

Eurobasket 2025: Σάρωσε και σε τηλεθέαση η Εθνική

11:48, 10/09/2025
Eurobasket 2025: Σάρωσε και σε τηλεθέαση η Εθνική

Η πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης έφερε υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1, που μετέδωσε απευθείας την αναμέτρηση με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του Eurobasket 2025.

Ο σπουδαίος αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ, η ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού σε όλα τα επιμέρους κοινά. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%!

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η εκπομπή «Eurobasket Night», αμέσως μετά τον αγώνα. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,5% και στο δυναμικό κοινό 29%, με αποτέλεσμα να βρεθεί πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της, λέει ο Τουσκ

Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της, λέει ο Τουσκ

12:08 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
Διαδηλώσεις και δεκάδες συλλήψεις στη Γαλλία - «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Διαδηλώσεις και δεκάδες συλλήψεις στη Γαλλία - «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

11:18 10/09
Η Μαρία Κορινθίου για τον «απρόβλεπτο» έρωτα με τον Γιώργο Καραθανάση – «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»

Η Μαρία Κορινθίου για τον «απρόβλεπτο» έρωτα με τον Γιώργο Καραθανάση – «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»

11:30 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved