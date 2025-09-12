Eurobasket 2025 - Σπανούλης: «Παιδαριώδη λάθη εμείς, καλύτερη ενεργειακά η Τουρκία» - Real.gr

Συγγνώμη από τους Έλληνες ζήτησε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Στην πίεση, άνευ λόγου, απέδωσε την πολύ κακή εμφάνιση της εθνικής απέναντι στην Τουρκία, στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης. «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη,» τόνισε ο Σπανούλης και κάλεσε τους Έλληνες διεθνείς να τα δώσουν όλα στον «μικρό» τελικό, με τη Φινλανδία. «Να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές» είπε ο Σπανούλης.

Συγγνώμη από τους Έλληνες ζήτησε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά, ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε: «Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια. Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν είπε: «Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα. Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δήλωσε: «Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Εϊναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επισήμανε: «Έπαιξαν καλύτερα από μας. Τελείωσε το παιχνίδι, τώρα έχουμε έναν τελικό απέναντι στη Φινλανδία. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά και να παίξουμε το μπάσκετ μας».

Ο Τσέντι Όσμαν υπογράμμισε: «Η άμυνά μας ήταν καταπληκτική ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το προπονητικό τιμ έκανε φανταστική δουλειά, ο Οσμάνι ήταν τρομερός. Συγχαρητήρια σε όλους. Σεβόμαστε την Ελλάδα, αλλά είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα. Προσωπικά πονάω, δεν ήμουν στο 100%, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της ως αρχηγός. Έπρεπε να παίξω, έστω κι αν δεν ήμουν στο 100%. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».