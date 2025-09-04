EuroBasket 2025: Τελικός πρωτιάς με την Ισπανία για την Εθνική – Όλα τα σενάρια - Real.gr

Quantcast
EuroBasket 2025: Τελικός πρωτιάς με την Ισπανία για την Εθνική – Όλα τα σενάρια
EuroBasket 2025: Τελικός πρωτιάς με την Ισπανία για την Εθνική – Όλα τα σενάρια

10:02, 04/09/2025
«Μάχη» πρωτιάς για την Εθνική μας ομάδα στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου (21:30, ΕΡΤ1-Novasports Start) και με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση που θα τις δώσει και καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει όλους τους παίκτες «ετοιμοπόλεμους», καθώς υπολογίζει κανονικά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από την άλλη, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη αποτυχία, καθώς αν ηττηθεί από την Εθνική μας ομάδα και η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία, τότε θα πει «αντίο» στη διοργάνωση.

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

  1. Ελλάδα 3-1*
  2. Ιταλία 3-1*
  3. Ισπανία 2-2
  4. Γεωργία 2-2
  5. Βοσνία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

Αναλυτικά και τα σενάρια της Εθνικής μας ομάδας

1Νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία σημαίνει κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που δεν ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

2. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας, τότε η βαθμολογία θα είναι αυτή:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Ελλάδα 3-2

4. Γεωργία 3-2

3. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία, τότε θα διαμορφωθεί αυτή η βαθμολογία:

1. Ιταλία 4-1

2. Ελλάδα 3-2

3. Ισπανία 3-2

4. Γεωργία 3-2 

4. Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία, τότε η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: 

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Βοσνία 3-2

4. Ελλάδα 3-2

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

