Eurobasket 2025: Το φοβερό βίντεο της FIBA με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή - Real.gr

Η Εθνική μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 και οι αντιδράσεις τριών θρύλων του ελληνικού μπάσκετ στον μικρό τελικό έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η FIBA έφτιαξε ένα εκπληκτικό βίντεο με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσαρτσαρή οι οποίοι βρέθηκαν πλευρό της Εθνκής και του Βασίλη Σπανούλη, τον οποίον αγκάλιασαν συγκινημένοι μετά το τέλος του μικρού τελικού με την Φινλανδία.

Στο βίντεο διακρίνονται οι αντιδράσεις τους την ώρα που παρακολουθούσαν το παιχνίδι, το οποίο έντυσαν υπό τους ήχους του δημοφιλούς τραγουδιού της Άννας Βίσση, «Ψυχεδέλεια».