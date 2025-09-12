Quantcast
Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης - Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94) - Real.gr
real player

Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης – Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

22:43, 12/09/2025
Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης – Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Κατώτεροι των περιστάσεων αποδείχτηκαν οι Έλληνες διεθνείς και γνώρισαν την ήττα και τον αποκλεισμό από την σαφώς καλύτερη Τουρκία.

Η Εθνική Ανδρών συνετρίβη από την «διαβασμένη» Τουρκία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα και είδε τα όνειρα της για μία θέση στον τελικό να «σβήνουν» άδοξα… Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το βαρύ 94-68 από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο στον τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00) θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο μετά το αργυρό του 2001.

Στον αντίποδα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16… στείρα χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51,72, 68-94

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πιερρακάκης: Στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά

Πιερρακάκης: Στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά

22:50 12/09
Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης - Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης - Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

22:43 12/09
ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

22:40 12/09
Σοκολάτα, σύκο και μούρα: Αν βαρεθήκατε τα nude μανικιούρ, είστε έτοιμες για αυτές τις 7 ζεστές, φθινοπωρινές αποχρώσεις

Σοκολάτα, σύκο και μούρα: Αν βαρεθήκατε τα nude μανικιούρ, είστε έτοιμες για αυτές τις 7 ζεστές, φθινοπωρινές αποχρώσεις

22:30 12/09
Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη σε σχέση με την εισβολή ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη σε σχέση με την εισβολή ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας

22:15 12/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ελληνίδα καθηγήτρια στις ΗΠΑ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησαν

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ελληνίδα καθηγήτρια στις ΗΠΑ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησαν

22:03 12/09
Μαίρη Συνατσάκη: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετακομίζει συχνά

Μαίρη Συνατσάκη: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετακομίζει συχνά

22:00 12/09
Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

21:45 12/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved