EuroBasket 2025 – ΒΙΝΤΕΟ: Ο Γιάννης δείχνει τον δρόμο προς τον τελικό - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδας μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία (12/9) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα με τον δικό του τρόπο.

Ο Greek Freak δημοσίευσε στον λογαριασμό του ένα βίντεο από τη νίκη επί της Λιθουανίας και την επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» σε ημιτελικό EuroBasket έπειτα από 16 χρόνια.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν οι δικές του εντυπωσιακές στιγμές με τη φανέλα της Εθνικής αλλά και το φινάλε με τους Έλληνες διεθνείς αγκαλιασμένους να δίνουν όρκο νίκης για τη συνέχεια.

Με φόντο το ιστορικό ραντεβού απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, το μήνυμα του Αντετοκούνμπο δείχνει την ανυπομονησία και την πίστη για τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.