Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

14:30, 15/09/2025
Μια αποστολή γεμάτη υπερηφάνεια και χαμόγελα έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών, υπό τους ήχους του «Final Countdown», πάτησε ελληνικό έδαφος έχοντας στις αποσκευές της όχι μόνο ένα τρόπαιο, αλλά και τη χαρά της επιστροφής στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης.

Η υποδοχή των διεθνών ήταν ζεστή, καθώς μέλη της ομοσπονδίας τίμησαν την αποστολή με ανθοδέσμες και αναμνηστικά δώρα, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη σημασία της επιτυχίας αυτής.

 

 

