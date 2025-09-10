Eurobasket: Η αποθέωση για την Εθνική κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο - Real.gr

Quantcast
Eurobasket: Η αποθέωση για την Εθνική κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο

09:49, 10/09/2025
Αποθέωση για τα μέλη της Εθνικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.

Η γαλανόλευκη κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιθουανίας και να πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση στην ημιτελική φάση του φετινού Ευρωμπάσκετ, ενώ πλέον άπαντες περιμένουν την ακόμα πιο σπουδαία αναμέτρηση της ερχόμενης Παρασκευής (12/9) κόντρα στην Τουρκία.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας, παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Εθνικής γνώρισαν την αποθέωση από τους Έλληνες που βρίσκονται στη Ρίγα της Λετονίας και την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο της, με χειροκροτήματα και με πλατιά χαμόγελα.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

