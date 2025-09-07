Eurobasket: Η Φινλανδία σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Απέκλεισε τη Σερβία από τα προημιτελικά (92-86) - Real.gr

Η Φινλανδία του Μάρκανεν, του Λιτλ, του Μούρινεν, του Βάλτονεν και των άλλων παιδιών έριξαν… βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στέλνοντας… σπίτι τους τους Σέρβους, καθώς κέρδισαν 92-86 και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Όποιος περίμενε ότι η Σερβία του σπουδαίου Γιόκιτς θα έκανε… περίπατο την πάτησε. Η Φινλανδία όχι μόνο δεν ήταν σάκος του μποξ, αλλά πήρε τεράστια νίκη με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο.

Με τον Λάουρι Μάρκανεν και τους Λιτλ, Βάλτονεν (10 πόντοι στην τέταρτη περίοδο), Μούρινεν, Γιάντουνεν να κάνουν πράγματα και θαύματα, η Φινλανδία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και να περιμένει τον νικητή του αγώνα Γαλλία – Γεωργία για το εισιτήριο στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92