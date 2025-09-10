EuroBasket: Ιστορική πρόκριση της Φινλανδίας στα ημιτελικά - Επικράτησε με 93-79 της Γεωργίας - Real.gr

Η Φινλανδία του Λάσι Τουόβι βρέθηκε σε μεγάλη μέρα πίσω από την γραμμή του τριπόντου (16/29), επικρατώντας με 93-79 της μαχητικής Γεωργίας, παίρνοντας το 3ο εισιτήριο για την ημιτελική φάση του EuroBasket 2025, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Σλοβενία.

Με την έναρξη της αναμέτρησης στην «Xiaomi Arena» η Γεωργία έδειξε πως θα περάσει την μπάλα χαμηλά στο καλάθι, με τον Μπιτάτζε να γίνεται αποδέκτης αρκετών επιλογών της ομάδας του. Στην συνέχεια ο Λάουρι Μάρκανεν ανέλαβε δράση και βρήκε το στόχο με ένα σουτ τριών πόντων για να βάλει σε θέση οδηγού την Φινλανδία για το 5-4 των τυπικά γηπεδούχων. Τα δυο σύνολα είχαν μικρές διαφορές, καθώς τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν ισόπαλες με 12-12. Το σύνολο του Λάσι Τουόβι πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και ξέφυγε με εννέα πόντους και το 22-13, έχοντας σκορ από την περιφέρεια και από τους αιφνιδιασμούς. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +13 για την ομάδα την Φινλανδία που είχε ξεκινήσει με 6/10 τρίποντα.

Με “βροχή” τριπόντων η Φινλανδία πήρε ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025

(FIBA)

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, το σύνολο του Τουόβι μπορεί να είχε ακόμα ένα εύστοχο τρίποντο, αλλά η Γεωργία με την δημιουργία του Σενγκέλια και τα εύστοχα σουτ των Μπιτάτζε και του Μαμουκελασβίλι κατέβασαν την διαφορά από τους 15 στους 10 (33-23). Τα υψηλά ποσοστά της Φινλανδίας παρέμειναν πάνω από το 50%, με την Γεωργία να προσπαθεί να αντέξει στην πίεση που ασκούσαν οι τυπικά γηπεδούχοι, που ήθελαν να βρεθούν στον ημιτελικό. Στο ημίχρονο οι “λύκοι” εκτόξευσαν την διαφορά στην μέγιστη τιμή της, με το +17 και το 57-40. Τα ποσοστά της στα τρίποντα ήταν στο 65% με 10/15 με την Γεωργία να έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα της.

(FIBA)

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Γεωργία προσπάθησε να μειώσει την διαφορά, με την Φινλανδία να είναι αυτή που έλεγχε το ματς. Το σύνολο του Αλεξάντρ Τζίκιτς κατάφερε με τον Μπιτάτζε και τον Σενγκέλια να κατεβάσουν την διαφορά από τους 17 πόντους στους εννέα, με επί μέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο 22-14. Έτσι η Φινλανδία μπήκε ξανά στο ματς ενόψει της τέταρτης και την τελευταίας περιόδου του 3ου προημιτελικού.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Μπιτάτζε σε μια διεκδίκηση στο καλάθι της Φινλανδίας χτύπησε τον Γιάντουνεν και αποβλήθηκε από το ματς, χάνοντας τον βασικό της σέντερ. Στα επόμενα τρία λεπτά η διαφορά έπεσε στους έξι πόντους και το 73-67, με την Φινλανδία να κολλάει στην επίθεση της και την Γεωργία να γίνεται άκρως απειλητική. Στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Τζίκιτς έμεινε από δυνάμεις, με το σκορ να φτάνει κοντά στους 100 πόντους για τους “λύκους”, καθώς η Φινλανδία έκλεισε την αναμέτρηση με διαφορά 14 πόντων και το 93-79 την έστειλε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.