Εurobasket: Πανζουρλισμός στα τσάρτερ με τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Απόψε η μάχη με την Τουρκία - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται ξανά στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ μετά από 16 χρόνια και ετοιμάζεται για μια μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία (21:00, ΕΡΤ1), στη Ρίγα της Λετονίας, με στόχο την πρόκριση στον τελικό για πρώτη φορά από το 2005, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο!

Έχοντας ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Λιθουανίας με νίκη 87-76 στα προημιτελικά, η «γαλανόλευκη» έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την πορεία της και πλέον μπροστά της ανοίγεται μια ιστορική ευκαιρία: να εξασφαλίσει μετάλλιο και να διεκδικήσει την κούπα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, απέναντι σε μία εκ των Γερμανίας ή Φινλανδίας.

Η “γαλανόλευκη” θα έχει στο πλευρό της γύρω στους 2.000 φίλους, που θα έρθουν στη Ρίγα, να στηρίξουν την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, να επιστρέψει σε τελικό του EuroBasket, ύστερα από 20 χρόνια.

Ελληνικές σημαίες, πανό, ελπίδα κι αισιοδοξία: η αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ντύθηκε στα γαλανόλευκα από τους Έλληνες φιλάθλους που θα βρεθούν δίπλα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για τον σπουδαίο ημιτελικό με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν.

Εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι έφυγαν το πρωί της Παρασκευής και από την Αθήνα και το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μάλιστα σε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο φαίνεται ότι ο ενθουσιασμός δεν περιορίζεται για τον κόσμο που ανυπομονεί για τον αποψινό αγώνα, με συνθήματα και γενικότερα πανζουρλισμό να επικρατεί.

Από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις… υψηλών προσώπων στη Ρίγα. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.