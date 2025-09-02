EuroBasket: Πώς η Εθνική μπορεί να κατακτήσει την κορυφή του Group C - Όλα τα σενάρια - Real.gr

Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε από τη Βοσνία με 77-80 στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025, αλλά διατηρεί ακόμη ελπίδες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Group C.

Ποια είναι όμως τα σενάρια με τα οποία η Εθνική τερματίζει στην πρώτη θέση;

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Υποθέτοντας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική:

Νίκη Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας & νίκη Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική:

Τριπλή ισοβαθμία 3-2 ανάμεσα σε Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα. Η Ελλάδα υστερεί σε Ισπανία και Βοσνία και τερματίζει 4η.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Νίκη Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας & νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική:

Τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία και Γεωργία. Η Ελλάδα έχει κερδίσει με μεγάλη διαφορά και πρέπει να χάσει από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσει στην τρίτη θέση.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Νίκη Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας & νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική:

Τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία. Η Ελλάδα τερματίζει 2η, καθώς έχει κερδίσει Ιταλία και Γεωργία.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Νίκη Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας & νίκη Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική:

Τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Βοσνία. Η Ελλάδα τερματίζει 3η με βάση τη διαφορά πόντων στα μεταξύ τους ματς.

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+8)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)

Πηγή: Filathlos.gr