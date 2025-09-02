EuroBasket: Πώς η Εθνική μπορεί να κατακτήσει την κορυφή του Group C - Όλα τα σενάρια - Real.gr

Η Εθνική μπάσκετ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, έχασε με 80-77 και μπήκε σε μπελάδες ενόψει της κατάληψης της 1ης θέσης που θα φέρει ευνοϊκότερο διασταύρωμα στους «16» της διοργάνωσης.
Ποια είναι όμως τα σενάρια με τα οποία η Εθνική τερματίζει στην πρώτη θέση;
Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:
Υποθέτοντας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική:
Νίκη Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας & νίκη Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική:
Τριπλή ισοβαθμία 3-2 ανάμεσα σε Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα. Η Ελλάδα υστερεί σε Ισπανία και Βοσνία και τερματίζει 4η.
Ιταλία 4-1
Ισπανία 3-2
Βοσνία 3-2
Ελλάδα 3-2
Νίκη Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας & νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική:
Τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία και Γεωργία. Η Ελλάδα έχει κερδίσει με μεγάλη διαφορά και πρέπει να χάσει από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσει στην τρίτη θέση.
Ιταλία 4-1
Ελλάδα 3-2 (+41)
Ισπανία 3-2 (-13)
Γεωργία 3-2 (-27)
Νίκη Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας & νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική:
Τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία. Η Ελλάδα τερματίζει 2η, καθώς έχει κερδίσει Ιταλία και Γεωργία.
Ισπανία 4-1
Ελλάδα 3-2
Ιταλία 3-2
Γεωργία 3-2
Νίκη Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας & νίκη Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική:
Τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Βοσνία. Η Ελλάδα τερματίζει 3η με βάση τη διαφορά πόντων στα μεταξύ τους ματς.
Ισπανία 4-1
Ιταλία 3-2 (+8)
Ελλάδα 3-2 (+6)
Βοσνία 3-2 (-14)
