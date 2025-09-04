Eurobasket: Τα δεδομένα για την Εθνική μετά τη νίκη της Βοσνίας - Real.gr

Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας επηρεάζει και την Ελλάδα στο EuroBasket.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική ομάδα μπορεί να είναι είτε πρώτη με νίκη απόψε επί της Ισπανίας, είτε τέταρτη με ήττα. Μάλιστα, οι Ισπανοί πλέον παίζουν για την ζωή τους, αφού αν χάσουν, τότε θα μείνουν εκτός «16» για πρώτη φορά μετά το 1977.

Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και τερματίσει πρώτη, τότε θα αντιμετωπίσει στους «16» την Κυριακή τον ηττημένο του Ισραήλ – Σλοβενία, που αρχίζει στις 18:00. Στα προημιτελικά, αν προκριθεί, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το νικητή του Λετονία – Λιθουανία.

Αν η Ελλάδα χάσει από την Ισπανία και τερματίσει τέταρτη, τότε θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός θα είναι ή το Ισραήλ αν νικήσει την Σλοβενία ή η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ. Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του Σερβία – Φινλανδία. Στα ημιτελικά, εφόσον φτάσει εκεί, θα συναντήσει πιθανότατα την Γερμανία.

Πηγή: Filathlos.gr