Quantcast
Eurobasket: Τα δεδομένα για την Εθνική μετά τη νίκη της Βοσνίας - Real.gr
real player

Eurobasket: Τα δεδομένα για την Εθνική μετά τη νίκη της Βοσνίας

19:46, 04/09/2025
Eurobasket: Τα δεδομένα για την Εθνική μετά τη νίκη της Βοσνίας

Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας επηρεάζει και την Ελλάδα στο EuroBasket.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική ομάδα μπορεί να είναι είτε πρώτη με νίκη απόψε επί της Ισπανίας, είτε τέταρτη με ήττα. Μάλιστα, οι Ισπανοί πλέον παίζουν για την ζωή τους, αφού αν χάσουν, τότε θα μείνουν εκτός «16» για πρώτη φορά μετά το 1977.

Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και τερματίσει πρώτη, τότε θα αντιμετωπίσει στους «16» την Κυριακή τον ηττημένο του Ισραήλ – Σλοβενία, που αρχίζει στις 18:00. Στα προημιτελικά, αν προκριθεί, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το νικητή του Λετονία – Λιθουανία.

Αν η Ελλάδα χάσει από την Ισπανία και τερματίσει τέταρτη, τότε θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός θα είναι ή το Ισραήλ αν νικήσει την Σλοβενία ή η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ. Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του Σερβία – Φινλανδία. Στα ημιτελικά, εφόσον φτάσει εκεί, θα συναντήσει πιθανότατα την Γερμανία.

Πηγή: Filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

19:38 04/09
Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

19:11 04/09
Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

16:39 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved