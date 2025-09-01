Eurobasket: Τέταρτη κατοστάρα για την αήττητη Γερμανία - Real.gr

Η Γερμανία δεν έδειξε… έλεος απέναντι στην ουραγό του 2ου ομίλου και χωρίς νίκη Μεγάλη Βρετανία, «έπιασε» μία τέταρτη κατοστάρα στο Ευρωμπάσκετ 2025 και επικρατώντας με 120-57, έκανε και το 4Χ4, στο Τάμπερε. Αυτή τη φορά, όμως πρώτος σκόρερ δεν ήταν κάποιος ΝΒΑερ, αλλά ο χωρίς συμβόλαιο σμολ φόργουορντ Τρίσταν ντα Σίλβα, που σημείωσε 25 πόντους με 5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς, Ντένις Σρέντερ, στα 24:05΄΄ που αγωνίστηκε πρόσφερε στα «πάντσερ» 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ Φραντς Βάγκνερ, είχε 18 πόντους με 3/4 τρίποντα και 10 ασίστ. Διψήφιοι ήταν ακόμη για τη Γερμανία ο Όσκαρ ντα Σίλβα με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Ντάνιελ Τάις με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Για τη Μεγάλη Βρετανία που με ρεκόρ 0-4… ετοιμάζει βαλίτσες επιστροφής για Λονδίνο, δύο παίκτες είχαν από 11 πόντους, ο Πάτρικ Γουίλαν και ο Μάιλς Χέσον.

Οι Βρετανοί είχαν… 5/31 τρίποντα (14/27 η Γερμανία). Τα 49 ριμπάουντ των «πάντσερ» έναντι 28 της Μεγάλης Βρετανίας αποτελούν ένα σημαντικό στατιστικό τομέα, που έκαναν τη Γερμανία κυρίαρχη για ένα ακόμη παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

Διαιτητές: Τσουέκα (Ισπανία), Μεστρέ (Γαλλία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1), Ντα Σίλβα Ο. 13, Ντα Σίλβα Τ. 25 (5), Βάγκνερ Φρ. 18 (3), Τάις 10, Σρέντερ 19 (2), Χόλατς 9 (1), Τίμαν 8, Κράτσερ 2, Ομπστ 8 (2)

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στιούτελ): Ουόρντ Χίμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1), Ουότσον-Γκέιλ 5 (1), Μπέλο 9, Γιεμπόα 4 (1), Χέσον 11 (1), Ουίτλ 4, Άκιν 2, Γουίλαν 11 (1)