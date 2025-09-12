Eurobasket: Το «Μακεδονία» πλημμύρισε με Έλληνες φιλάθλους που αναχώρησαν για Ρίγα - BINTEO - Real.gr

Με γαλανόλευκες μπλούζες και κασκόλ γέμισε η αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Έλληνες από όλη την Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Ρίγα της Λετονίας για να βρεθούν στο πλευρό τηςομάδας μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδας στο σημερινό αγώνα ενάντια της Τουρκίας.

Η πτήση τσάρτερ από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρήσει με 189 άτομα στις 8:00, ενώ την ίδια ώρα θα πετάξει ακόμα μια πτήση τσάρτερ με 189 άτομα από την Αθήνα.

Όλοι φεύγουν με την ελπίδα και την πίστη ότι η Εθνική θα περάσει στον τελικό και απόψε θα πανηγυρίζουν όλοι μαζί στην Λετονία.

Η εκδρομή διοργανώθηκε μέσα σε μια ημέρα και μέσα σε λίγες ώρες οι θέσεις είχαν κλείσει. Στην αίθουσα αναχωρήσεων στο Μακεδονία ήταν άνθρωποι από Σέρρες, Λάρισα, Ξάνθη και άλλες πόλεις, ενώ εκεί βρίσκονταν και τα μέλη των Πελαργών που ακολουθούν πάντα την Εθνική.