Eurobasket: Το ρόστερ της Σλοβενίας - Real.gr

Με τον Λούκα Ντόντιτς να αποτελεί τον ηγέτη, η Σλοβενία θέλει να κάνει μία αξιόμαχη πορεία στο επερχόμενο Eurobasket. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβενίας, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, άφησε εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τους Μίχα Τσέρκβενικ και Ζακ Σμρέκαρ.

Από το Eurobasket θα απουσιάσουν επίσης οι Τζος Νίμπο και Βλάτκο Τσάντσαρ. Η Σλοβενία έχει κληρωθεί στο Group D, μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισλανία και το Ισραήλ.

Το ρόστερ της Σλοβενίας: Ντόντσιτς, Χρόβατ, Γιούρκοβιτς, Κράμπελι, Μούριτς, Πάντιεν, Πρέπελιτς, Ράντοβιτς, Στέργκαρ, Στσούκα, Νίκολιτς, Όμιτς.