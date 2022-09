Eurobasket 2022 (5η Αγωνιστική, 1ος Όμιλος): Νίκησε τη Βουλγαρία (89-80) και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ το Βέλγιο

Οι δύο ομάδες ήταν σε απόσταση μισού... σουτ καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, όμως ένα ξέσπασμα του Βελγίου, με αιχμή του δόρατος τον Ρετίν Ομπασοχάν, σε συνδυασμό με την εξαιρετική βελγική άμυνα, έφερε την ομάδα του Ντάριο Γκιέργκια στο +11 στο φινάλε του πρώτου μέρους (30-41).

Η Βουλγαρία «ξύπνησε» στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και με πέντε γρήγορους πόντους του Ντίμιταρ Ντιμιτρόφ κι ένα τρίποντο του Παβλίν Ιβανόφ «μάζεψε» τη διαφορά από το -11, στο -5 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Obasohan (23 pts) and Lecomte (20 pts) lift Lions to Round of 16. #EuroBasket x #BringTheNoise

Ο Ιβανόφ πήρε «φωτιά» και με άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισε σε 45-45 στο 24’, «ανάβοντας» ξανά το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι μάλιστα πήραν και το προβάδισμα λίγο αργότερα (55-54) με το καλάθι του Μποστ, για να «απαντήσουν» όμως οι Βέλγοι αμέσως μετά με ένα δικό τους σερί 8-0, βρίσκοντας λύσεις με τους Εμβεμά και Λεκόμ κι ανακτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα 6 πόντων στο φινάλε της περιόδου (60-66).

Το Βέλγιο συνέχισε με το πόδι στο... γκάζι και στην τελευταία περίοδο και με τους Κέβιν Τουμπά και Μαξίμ ντε Ζεβ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά στο +9 (63-72), την οποία δεν μπόρεσε να ροκανίσει η Βουλγαρία στα λεπτά που απέμεναν.

Οι Βέλγοι έφτασαν στην τρίτη νίκη τους στον όμιλο και στην πρόκριση στα νοκ-άουτ, όπου θα τερματίσουν στην 3η ή 4η θέση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα του γκρουπ ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και στην οικοδέσποινα του ομίλου Γεωργία.

Retin Obasohan takes it all the way to hit a crazy #TissotBuzzerBeater ??#EuroBasket x #BringTheNoisepic.twitter.com/gbjiJww6YU