Eurobasket 2022 (5η Αγωνιστική, 2ος Όμιλος): Ντόντσιτς λαμπρός οδηγεί την Σλοβενία - O σταρ του Ντάλας ξεπέρασε το ρεκόρ του Γκάλη - Βίντεο

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 88-82 της Γαλλίας στην Κολωνία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, με τον αστέρα των Ντάλας Μάβερικς να καταρρίπτει με τους 47 πόντους του (!) το ρεκόρ του Νίκου Γκάλη με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα Ευρωμπάσκετ (ο Έλληνας θρύλος είχε σημειώσει 46 απέναντι στη Σουηδία στο Ευρωμπάσκετ του 1983. Το απόλυτο ρεκόρ το έχει ο Βέλγος Έντι Τεράς με τους 63 πόντους απέναντι στην Αλβανία στο μακρινό Ευρωμπάσκετ του 1957).

O NBAer άρχισε την αποψινή... παράσταση του στη δεύτερη περίοδο, με την Σλοβενία να ανακτά το προβάδισμα και να κλείνει το ημίχρονο στο +4 (44-40) και τον Ντόντσιτς να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με 27 πόντους και 5 τρίποντα! Ο Οκόμπο αφυπνίστηκε στην τρίτη περίοδο για τη Γαλλία, με τους «πετεινούς» να ισορροπούν το ματς και ο φωτεινός πίνακας να γράφει στο 30΄ το ισόπαλο 64-64.

