Eurobasket 2022: Αλύγιστη η Ισπανία επικράτησε στην παράταση της Λιθουανίας με 102-94

Οι Ίβηρες έγραψαν στο επιπλέον πεντάλεπτο το τελικό 102-94, στη φάση των «16» της διοργάνωσης και ενώ βρέθηκαν πολλές φορές ενώπιον ενός πικρού αποκλεισμού, τελικά προκρίθηκαν στην οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φινλανδία-Κροατία.

Σε έναν συγκολονιστικό αγώνα, τα λάθη των Λιθουανών στο κομβικότερο σημείο της αναμέτρησης κράτησαν ζωντανό το όνειρο των Ισπανών, με τον πρωταγωνιστή της ομάδας του Καζίς Μακσβίτις, Ίγκνας Μπαζντέικις, να μετατρέπεται σε μοιραίο στα τελευταία λεπτά...

Κορυφαίος των νικητών ο Λορέντζο Μπράουν με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Βίλι Ερναγκόμεθ. Από τους Λιθουανούς ξεχώρισε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 18, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ιγκας Μπαζντέικις. Ο Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον αστράγαλο περίπου δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της παράτασης και αποχώρησε...

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-45, 63-68, 83-83κ.α., 102-94 παρ.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Λιθουανία εστίασε στην άμυνα και με την περιφέρεια της να παίρνει... φωτιά κατάφερε στο 25΄ να ολοκληρώσει ένα επιμέρους σκορ 13-7 και με τρίποντο του Κουζμίνσκας να ξεφύγει για πρώτη φορά με +11 (58-47).

Ωστόσο, οι Ίβηρες αντέδρασαν, ήλεγξαν τα ριμπάουντ και αξιοποιώντας τα λάθη των Λιθουανών κατάφεραν να βρεθούν και πάλι σε απόσταση αναπνοής, 63-66 στο 29΄, μετά από τρίποντο του Φερνάντεθ, για να κλείσουν το δεκάλεπτο στο -5 (63-68), αλλά αποφασισμένοι για την ανατροπή.

What a finish.

Spain take the OT victory in the battle of European basketball giants and advance to the Quarter-Finals for the 21st time in a row! ?????????? #EuroBasket x #BringTheNoise