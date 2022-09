Eurobasket 2022: Κατοστάρα για την αήττητη Σερβία - Επικράτησε 100-70 της Φινλανδίας - Βίντεο

Ένα πρώτο ημίχρονο... φωτιά ήταν αρκετό για την Σερβία, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό της και να μπει πρόωρα σε τροχιά νίκης. Σουτάροντας με 72% εντός πεδιάς (23/32 σουτ) και... ορεξάτοι στο κομμάτι της δημιουργίας (19 ασίστ), οι «Πλάβι» κυριάρχησαν στο παρκέ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +28 (62-34 στο 20΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

