Eurobasket: Η Γερμανία κυριάρχησε 76-63 της Γαλλίας στην πρεμιέρα - BINTEO

Σε μια βραδιά αποθέωσης και τιμής για τον Ντιρκ Νοβίτσκι με την απόσυρση της φανέλας του πριν την έναρξη του αγώνα, οι Γερμανοί, από τους οποίους δεν υστέρησε κανείς, έστησαν πάρτι και δεν άφησαν κανένα δικαίωμα αντίδρασης στην ομάδα του Βενσάν Κολέ.

Μπλοκαρισμένη ξεκίνησε η γηπεδούχος Γερμανία, που βρήκε το πρώτο της καλάθι μετά από σχεδόν πέντε λεπτά, αλλά παράλληλα η Γαλλία δεν μπόρεσε να ξεφύγει (7-4). Ο Σρέντερ άρχισε να μοιράζει το παιχνίδι, ο Τίμαν σκόραρε και κάπως έτσι η Γερμανία έφτασε στο υπέρ της 13-17 στο 10'.

Με καλάθι και φάουλ του πολυμήχανου Σρέντερ η διαφορά ανέβηκε στους 9 πόντους (20-29) και διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα (31-38 το ημίχρονο) παρά το γεγονός πως ο Ερτέλ με τρίποντο νωρίτερα μείωσε σε 30-31.

Τα δύο σερί τρίποντα του Γιαμπουσέλε έφεραν τη Γαλλία μπροστά με 39-38, εν τέλει όμως αυτό αποδείχθηκε προσωρινό. Άμεσα το σύνολο του Γκόρντον Χέρμπερτ απάντησε με ένα πρώτο σερί 0-5 και στη συνέχεια οι Λο, Σρέντερ και Τίμαν έκαναν το 43-57, κυριαρχώντας απόλυτα απέναντι στη μουδιασμένη Γαλλία.

