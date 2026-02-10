EuroCup: «Αντίο» με βαριά ήττα για τον Πανιώνιο - Έντονη αντίδραση της Μπεσίκτας για ένα πανό - Real.gr

Με βαριά εντός έδρας ήττα ολοκλήρωσε ο Πανιώνιος το εφετινό του ταξίδι στο EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» συνετρίβησαν με 74-114 από την Μπεσίκτας, για την 18η αγωνιστική του Β΄ ομίλου. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Τούρκων, που εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια (19/28 τρίποντα) και κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα με 33 ασίστ για 13 λάθη.

Μόνο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης (12 πόντοι, 5 ασίστ) και ο Νέιτ Γουάτσον (19 πόντοι, 6 ασίστ) ξεχώρισαν από τους γηπεδούχους, που αποχαιρέτησαν την Ευρώπη με ρεκόρ 3-15.

Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε με ρεκόρ 13-5 και από τη δεύτερη θέση προκρίθηκε στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114

Ωστόσο ένα πάνο των φιλάθλων του Πανιωνίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τουρκικής ομάδας. Συγκεκριμένα, τo πανό που ήταν στην τουρκική γλώσσα αναφέρεται στην ομάδα και στους οπαδούς της Μπεσίκτας και γράφει για σχέσεις του συλλόγου με την αστυνομία.

Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου είχαν κρατηθεί για ημέρες στο αστυνομικό τμήμα με την αιτιολογία ότι έκαναν χειρονομίες σε φίλους της Μπεσίκτας.

This banner displayed by Panionios fans is unacceptable.

Targeting Beşiktaş supporters cannot be ignored.

We demand sanctions. @EuroLeague @EuroCup pic.twitter.com/5wCdJDFWi8 — SERTAN SÜRGÜT (@Davamiz_1903) February 10, 2026

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε έντονα το άθλιο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Μπεσίκτας εναντίον του Πανιωνίου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του EuroCup, το οποίο στόχευε την ομάδα μας, τους οπαδούς μας, την τουρκική αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.

Αυτή η αποτρόπαια επίθεση δεν είναι μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά και μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική οργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές κατά των εθνικών μας αξιών.

Δεν αποδεχόμαστε καθόλου αυτή την ανήθικη και εξωφρενική συμπεριφορά που αμαυρώνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νομικά και διοικητικά βήματα με τη διοίκηση της EuroLeague για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση θα τιμωρηθούν αυστηρά και ότι παρόμοια επαίσχυντα περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν».

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 19, Λέμον 5 (1), Τέιλορ 10 (1), Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λούις 5 (1), Γκόντικας, Κρούζερ 8, Πατρίκης 8 (1), Νικολαΐδης 12 (2), Γκίκας 7 (1).

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Αλιμπίγεβιτς): Μάθιους 5, Ντότσον 10, Καμαγκάτε 10, Σανλί 5 (1), Ουγκουρλού 2, Αρσλάν 11 (3), Μόργκαν 14 (3), Λεμάρ 7 (1), Άντονι Μπράουν 15 (3), Τόμας 12 (3), Βίτο Μπράουν 15 (5), Ζίζιτς 8.