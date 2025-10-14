EuroCup: «Έπεσε» με 80-59 στη Σλοβενία ο Άρης - Real.gr

Κορυφαίοι για την Τσεντεβίτα Ολίμπια -η οποία παραμένει αήττητη στον Α’ όμιλο- ήταν οι Ουμόγια Γκίμπσον (19 πόντοι, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόζεφ Τζίραρντ (16 πόντοι, με 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο ), Αλεξέι Νίκολιτς (15 πόντοι, με 3/6 τρίποντα).
Πάλευε μόνος του για τον Άρη ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-35, 63-51, 80-59
Με τους Ράντοβιτς, Γκίμπσον, Στιούαρτ να βάζουν με ευκολία την μπάλα στο καλάθι, η Τσεντεβίτα Ολίμπια προηγήθηκε με το… καλησπέρα με +5 (3’ 9-4). Διαφορά που «ανέβασε» στο 6’ στο +7 (17-10). Ο Άρης, με επιθετική πολυφωνία (Χαρέλ, Μποχωρίδης, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς), «έγραψε» επιμέρους 3-10 και έφερε το ματς σε ισορροπία (11’ 20-20).
Λάθη, εντούτοις, στην πορεία, από τους Θεσσαλονικείς και χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τους Σλοβένους (35’ 35-30), οι οποίοι, με την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου, βρέθηκαν -για πρώτη φορά- στο +9 (20’ 44-35).
Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου η Τσεντεβίτα Ολίμπια απέκτησε «αέρα» 10 πόντων (23’ 51-41). Το χειρότερο, όμως, για τους «κιτρινόμαυρους» αποτέλεσε πως σε αυτό το διάστημα είδαν τον Τζόουνς, αρχικά και στη συνέχεια τον Μήτρου-Λονγκ, να κάνουν 4ο και 3ο φάουλ, αντίστοιχα.
Εκτελώντας από τα 6.75, ο Τζίραρντ έστειλε τους γηπεδούχους στο 26’ στο +14 (59-45), διαφορά που πήγε, δύο λεπτά αργότερα, στο +16 (28’ 63-47).
Με 2/2 τρίποντα από τον Μήτρου-Λονγκ ο Άρης πλησίασε στο 34’ στους 7 πόντους (64-57), ο Νίκολιτς, όμως, «απάντησε» άμεσα -με τον ίδιο τρόπο- για τους γηπεδούχους και τους έστειλε ξανά στο +13 (35’ 70-57).
Μια ακόμη «βόμβα» από τα 6.75 στο 37’ από τον Τζίραρντ έδωσε στην Τσεντεβίτα Ολίμπια -για μια ακόμη φορά- απόσταση 14 πόντων (73-59) και ουσιαστικά τη νίκη. Το +21, με το τελικό 80-59, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που πήραν οι Σλοβένοι στο παιχνίδι.
*Περισσότεροι από 300 υποστηρικτές του Άρη παρακολούθησαν διά ζώσης την αναμέτρηση, δίνοντας το δικό τους, ξεχωριστό, «χρώμα» στη Stožice Arena.
Διαιτητές: Αλιάγκα (Ισπανία), Τσίτσι (Αλβανία), Μπακί (Τουρκία)
ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ ΟΛΙΜΠΙΑ (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Στιούαρτ 9, Γκίμπσον 19 (2), Τζίραρντ 16 (4), Ράντοβιτς 5 (1), Νίκολιτς 15 (3), Χουίντο, Μπλάζιτς 6, Τσέρκβενικ, Σκάρα 5 (1), Ντανέου, Κένεντι 5.
ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 19 (2), Τζόουνς 6, Φορμπς 7, Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 8, Χαρέλ 8, Κουλμπόκα.