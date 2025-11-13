EuroCup: Νέα βαριά ήττα για τον Πανιώνιο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72 - Real.gr

Quantcast
EuroCup: Νέα βαριά ήττα για τον Πανιώνιο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72

02:07, 13/11/2025
Ο Πανιώνιος υπέστη βαριά ήττα στο Λονδίνο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72 για την 7η αγωνιστική του EuroCup, υποχωρώντας έτσι στο 1-6 και στη 10η, τελευταία θέση του Β’ ομίλου.

Οι «κυανέρυθροι» βρέθηκαν από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικά εύστοχοι από τα 6,75 και κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 24-18 υπέρ των Λονδρέζων, όμως από τη δεύτερη περίοδο η διαφορά ξέφυγε υπέρ των γηπεδούχων. Οι Λάιονς εκτέλεσαν με μεγάλη ακρίβεια τα πρώτα τους επτά τρίποντα σε έντεκα προσπάθειες, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +20 (55-35).

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Ηλία Ζούρου παρέμειναν… θεατές με τη διαφορά να φτάνει σε μη αναστρέψιμα επίπεδα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (+31π., 79-48)… Άλλωστε με 8/20 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να κάνει όνειρα ανατροπή…

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σίλβα, Μπίτνερ, Μαβισού
Οι συνθέσεις:
ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΪΟΝΣ (Σαμπόνις): Σκοτ 18 (2), Ραντλ 2, Αντάμου 13 (3), Πράις 7, Μίκεσελ 8 (2), Τζ. Γουίλιαμς 8, Λουκοσιούνας 9 (3), Ράι 10, Φίλιπ 7, ΜακΓκάστι 12 (2), Ντ. Γουίλιαμς 3 (1), Γκούντγουϊν.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 10, Σταρκς 14 (2), Πάπας 3 (1), Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 1, Ντεσίλντς 17 (2), Γόντικας, Κρούζερ 1, Χαντς 6 (1), Πατρίκης 5 (1).

