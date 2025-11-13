EuroCup: Νέα βαριά ήττα για τον Πανιώνιο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72 - Real.gr

Οι «κυανέρυθροι» βρέθηκαν από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικά εύστοχοι από τα 6,75 και κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 24-18 υπέρ των Λονδρέζων, όμως από τη δεύτερη περίοδο η διαφορά ξέφυγε υπέρ των γηπεδούχων. Οι Λάιονς εκτέλεσαν με μεγάλη ακρίβεια τα πρώτα τους επτά τρίποντα σε έντεκα προσπάθειες, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +20 (55-35).
Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Ηλία Ζούρου παρέμειναν… θεατές με τη διαφορά να φτάνει σε μη αναστρέψιμα επίπεδα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (+31π., 79-48)… Άλλωστε με 8/20 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να κάνει όνειρα ανατροπή…
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σίλβα, Μπίτνερ, Μαβισού
Οι συνθέσεις:
ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΪΟΝΣ (Σαμπόνις): Σκοτ 18 (2), Ραντλ 2, Αντάμου 13 (3), Πράις 7, Μίκεσελ 8 (2), Τζ. Γουίλιαμς 8, Λουκοσιούνας 9 (3), Ράι 10, Φίλιπ 7, ΜακΓκάστι 12 (2), Ντ. Γουίλιαμς 3 (1), Γκούντγουϊν.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 10, Σταρκς 14 (2), Πάπας 3 (1), Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 1, Ντεσίλντς 17 (2), Γόντικας, Κρούζερ 1, Χαντς 6 (1), Πατρίκης 5 (1).