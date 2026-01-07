EuroCup: O Πανιώνιος έσπασε το αρνητικό σερί στο ντεμπούτο του Μάρκοβιτς - Real.gr

Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν από νωρίς διάθεση και χαρακτήρα, έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των 11 ηττών και γεύτηκαν ξανά τη χαρά της επιτυχίας μετά την πρεμιέρα της διοργάνωσης (ρεκόρ 2-11).

Ο Πανιώνιος μπήκε με το δεξί στο 2026 και στο πρώτο παιχνίδι με τον Nέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο του πανηγύρισε τη νίκη με 97-85 απέναντι στη Μπουντούτσνοστ για τη 13η αγωνιστική του Β΄ομίλου στο EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν από νωρίς διάθεση και χαρακτήρα, έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των 11 ηττών και γεύτηκαν ξανά τη χαρά της επιτυχίας μετά την πρεμιέρα της διοργάνωσης (ρεκόρ 2-11).

Με πρωταγωνιστές τους Τόμασον και Τσαλμπούρη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε σταθερά τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε λύσεις στην επίθεση, κυρίως από τα 6,75 (14/27 τρίποντα), όταν χρειάστηκε. Η εικόνα του Πανιωνίου ήταν άκρως ενθαρρυντική και αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο.

Κορυφαίος του Πανιωνίου ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ από τους Μαυροβούνιους ξεχώρισε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 14, Λέμον 6, Σταρκς 9 (3), Τσαλμπούρης 18 (4), Λούις 8 (1), Γόντικας 6, Τόμασον 16 (2), Κρούζερ 13 (3), Πατρίκης, Νικολαΐδης 3 (1), Γκίκας 4.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Σουλαϊμόν 10 (2), Μαγκί 4, Μέις 8 (2), Τόμσον 1, Σλάβκοβιτς 2, Τανάσκοβιτς 17, Φέρελ 15 (3), Γιοβάνοβιτς, Μπουτσιέλ 7, Κόβλιαρ 8 (2), Μπουτέιγ 13 (3).