EuroCup: «Πλήρωσε» κακό τετράλεπτο στην 4η περίοδο και υπέκυψε απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης (76-86) - Real.gr

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανταγωνιστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Ένα άσχημο τετράλεπτο στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, το οποίο χαρακτηρίστηκε από λάθη του, αστοχία και εκνευρισμό, «στοίχισε» απόψε, στο Αλεξάνδρειο, στον Άρη απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν από την τουρκική ομάδα, για την 7η αγωνιστική του EuroCup με 86-76, αποτέλεσμα που τους έδωσε το τέταρτο… στραβοπάτημά τους στη διοργάνωση.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανταγωνιστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αν και τους έλειψε το δημιουργικό πνεύμα (10 με 22 οι ασίστ) και υστέρησαν στη ρακέτα (30 με 42 τα ριμπάουντ) και βρέθηκαν με +5 στο 31’. Ξεχώρισαν περισσότερο για λογαριασμό τους οι Μπράις Τζόουνς (16 πόντοι, 5 ασίστ), Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (15 πόντοι), ενώ θετικά στοιχεία φανέρωσε, στο ντεμπούτο με τη φανέλα τους, ο Αμίν Νουά (9 πόντοι, 1 κλέψιμο).

Κορυφαίοι για την Μπαχτσεσεχίρ, η οποία με την επιτυχία της παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας του Α’ ομίλου, ήταν οι Μάθιου Μίτσελ (16 πόντοι), Τάιλερ Κάβανο (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86

Με τους Κάβανο, Χόμσλεϊ να σκοράρουν, η Μπαχτσεσεχίρ προηγήθηκε με το… καλησπέρα με 5-8. Αντιδρώντας αποτελεσματικά στην άμυνα και έχοντας κύριο επιθετικό μοχλό τον Κουλμπόκα, ο Άρης έτρεξε επιμέρους 16-4 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 8’ με +9 (21-12).

Η τουρκική ομάδα πλησίασε στο καλάθι (25-23) στο 12’, οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, με τους Νουά, Μήτρου-Λονγκ να συμβάλλουν επιθετικά, βρέθηκαν στο +6 (35-29) στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Οι πρωτοβουλίες του Κάβανο, στήριγμα στον οποίο στάθηκαν οι Χόμσλεϊ, Χέιλ, επέτρεψαν στην Μπαχτσεσεχίρ να «γράψει» επιμέρους 2-9 και να ανατρέψει το εις βάρος της σκηνικό στο 18’ (37-38).

Στο 22’, χάρις την επιθετική δράση των Φόρεστερ, Νουά, Μήτρου-Λονγκ, Χαρέλ, συνδυαστικά με τη- συνεχιζόμενη- εξαιρετική άμυνά του, ο Άρης απέκτησε ξανά θέση οδηγού στο παιχνίδι με +4 (47-43). Έξι λεπτά αργότερα, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τον Μίτσελ (2/2 τρίποντα)- έχοντας συνολικά επιμέρους 5-12- η Μπαχτσεσεχίρ ξέφυγε με +3 (28’ 52-55).

Με βολές (7/9) στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου και ένα τρίποντο από τον Τζόουνς, στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 10-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 31’ με +5 (62-57).

Η Μπαχτσεσεχίρ «απάντησε» με σερί 15-0, εκμεταλλευόμενη άριστα αδυναμίες και λάθη των «κιτρινόμαυρων», απέκτησε προβάδισμα 10 πόντων (62-72) στο 35’, βάζοντας -με αυτόν τον τρόπο- γερές βάσεις για την επικράτησή της.

Ο Άρης πλησίασε στους 6 πόντους, με 45’’8 να απομένουν για τη λήξη, η προσπάθειά του, όμως, έμεινε εκεί.

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (2), Τζόουνς 16 (1), Νουά 9 (1), Φόρμπς 1, Μερκβιλάντζε, Φόρεστερ 7, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 1, Ίνοκ 4, Χαρέλ 10 (2), Κουλμπόκα 11 (1).

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Μάρκο Μπάρατς): Χόμσλεϊ 7, Κοπρίβιτσα 8, Μίτσελ 16 (2), Φλιν 13 (1), Πονίτκα 13, Κάβανο 14 (1), Γουίλιαμς 8, Σιπάχι, Χέιλ 7 (1).