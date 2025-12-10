EuroCup: «Ζορίστηκε», αλλά κέρδισε τη Βενέτσια ο Άρης (90-86) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Άρης κέρδισε με 90-86 τη Βενέτσια σε αγώνα για τη 10η αγωνιστική του EuroCup, «σφραγίζοντάς» την στα τελευταία δευτερόλεπτα και επιστρέφοντας σε θετικό αποτέλεσμα.
- Κορυφαίος στην επιτυχία του Άρη ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (20 πόντοι, 12 ασίστ).
- Η Βενέτσια πλησίασε πολλές φορές σε απόσταση αναπνοής, ωστόσο το ψύχραιμο χέρι του Μήτρου-Λονγκ από τη γραμμή των βολών στην τελευταία επίθεση έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους».
Αγχωτική διάσταση έδωσε απόψε στην αναμέτρησή του, στο Αλεξάνδρειο, για τη 10η αγωνιστική του EuroCup, απέναντι στη Βενέτσια, ο Άρης. Μάχη που κέρδισε με 90-86, «σφραγίζοντάς» την στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την οποία επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα μετά το εντός έδρας ‘στραβοπάτημα’ που είχε στη διοργάνωση κόντρα στην Κλουζ (4/12).
Κορυφαίος στην επιτυχία του- από την οποία απουσίασε ο τραυματίας, Μπριν Φορμπς- ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (20 πόντοι, 12 ασίστ).
Πρώτος σκόρερ για τη Βενέτσια ήταν ο Κάι Μπόουμαν (21 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86
Με διαδοχικά τρίποντα από τους Κόουλ, Μπόουμαν, η Βενέτσια βρέθηκε με το… καλησπέρα στο 0-6. Η εκτελεστική δεινότητα -ως επί το πλείστον- του Νουά, έδωσε στον Άρη επιμέρους 11-5, με το οποίο έφερε στο 4’ το ματς στα ίσια (11-11).
Η ιταλική ομάδα πήρε πρόσκαιρα ξανά το προβάδισμα στο σκορ (11-14), οι «κιτρινόμαυροι, ωστόσο, έβγαλαν άμεσα αντίδραση. Επέβαλλαν τον… νόμο τους στο παρκέ και με επιμέρους 22-5, έχοντας τους Τζόουνς, Φόρεστερ, Κουλμπόκα, Χαρέλ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκαν -λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος- με +14 (33-19). Διαφορά που είχαν και στο 14’ (43-29), με τους Μποχωρίδη, Άντζουσιτς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση.
Οι πρωτοβουλίες του Γουίλτζερ επέτρεψαν στην Βενέτσια να μειώσει στους 7 πόντους (45-38), ο Άρης, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +13 (56-43).
Η… δράση των Χόρτον, Παρκς, Κόουλ, Κάντι βοήθησε τη Βενέτσια να πλησιάσει στο 27’ στους δύο πόντους (65-63) και στο 32’ στο μισό καλάθι (70-69).
Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με σερί 6-0 και ξέφυγαν με +7 (33’ 76-69), οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν εγκατάλειψαν τη μάχη. Πλησίασαν ξανά σε απόσταση… αναπνοής (82-81). Οι Τζόουνς, Νουά έδωσαν «ανάσα» στον Άρη (86-81), η Βενέτσια μείωσε στο καλάθι (39’ 86-84), απόσταση που είχε από τους γηπεδούχους και στα 8’’ πριν από τη λήξη (88-86).
Το ψύχραιμο χέρι του Μήτρου-Λονγκ από τη γραμμή των βολών (2/2), στην τελευταία επίθεση του Άρη, έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους», με το τελικό 90-86.
ΑΡΗΣ (Ίγκορ Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6, Τζόουνς 20, Νουά 12 (1), Φόρεστερ 8, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης , Μποχωρίδης 9 (3), Ενόκ 6, Χάρελ 6, Άντζουσιτς 12 (2), Κουλμπόκα 11 (3).
ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Νέβεν Σπάχια): Τεσιτόρι 4, Κόουλ 20 (3), Χόρτον 4, Κάντι 8 (2), Μπόουμαν 21 (4), Γουίτλ 3, Νίκολιτς 2, Παρκς 7, Γουίλτζερ 14 (2), Βαλεντάιν 3 (1).