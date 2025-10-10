Euroleague (3η αγωνιστική): Το «μπαμ» στην Κωνσταντινούπολη ο Ερυθρός Αστέρας - Κέρδισε 86-81 τη Φενέρμπαχτσε - Real.gr

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Μονέκε.

Μεγάλη έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 86-81 της Φενέρμπαχτσε για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Με προπονητή τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς ο οποίος αντικατέστησε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, οι Σέρβοι πήραν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Ευρώπης στη δεύτερη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86

Η πρωτοφανής αστοχία των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, έδωσε την ευκαιρία στους Σέρβους να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ. Οι παίκτες της Φενέρ σούταραν με ποσοστό περίπου 20% εντός παιδιάς και ο Αστέρας έφτασε να προηγείται με +16 (27-43) στο 19΄.

Όσο και να προσπαθούσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, η βραδιά ήταν εφιαλτική γι’ αυτούς. Η αστοχία συνεχίστηκε, η διαφορά παρέμεινε διψήφια (48-61 στο 31΄) και η έκπληξη ήταν προ των πυλών. Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι για μια τελευταία προσπάθεια με επί μέρους 13-4 μείωσαν σε 65-61 στο 34΄.

Όμως ο Ερυθρός Αστέρας άντεξε και πήρε τη νίκη 86-81 με εκπληκτικό τον Τσίμα Μονέκε (20π., 12ρ.) και εξαιρετικούς τους Κάρτερ (15π.), Μοτεγιούνας (13π.). Ο Κόλσον με 19π. (4/5 τρίποντα) ήταν ο καλύτερος για τους γηπεδούχους.