Euroleague: Περίπατος της Μπασκόνια - Real.gr

Η άμυνα έκανε τη διαφορά για την Μπασκόνια, η οποία επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-8.

Οι Βάσκοι συνέτριψαν με 95-73 την Μπάγερν Μονάχου στη Βιτόρια, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην έβδομη ήττα τους.

Μετά το σοκ του πρώτου δεκαλέπτου, όταν βρέθηκε στο -12 (14-26 στο 10΄), η Μπασκόνια έδεσε την άμυνα της, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε 15, 18 και 14 πόντους σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο, αντίστοιχα. Μέσα από την άμυνα πήρε αυτοπεποίθηση και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας όχι απλά… προσπέρασε στο σκορ, αλλά μετέτρεψε σε… περίπατο την αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 14.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73