Euroleague: Αίτημα των Μακάμπι και Χαποέλ Τελ Αβίβ για επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Ισραήλ - Real.gr

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Las Provincias, οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χαποέλ Τελ Αβίβ υπέβαλαν επίσημο αίτημα προς την Euroleague, προκειμένου να τους επιτραπεί η επιστροφή στη φυσική τους έδρα στο Ισραήλ, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο αγώνων σε ουδέτερα γήπεδα.

Από το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στην περιοχή, οι δύο ισραηλινές ομάδες υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τους εντός έδρας αγώνες τους εκτός των συνόρων της χώρας. Η Μακάμπι χρησιμοποίησε τη Σερβία (Βελιγράδι) ως προσωρινή έδρα, ενώ η Χαποέλ Τελ Αβίβ έδωσε τα εντός έδρας παιχνίδια της στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Στο αίτημα των δύο συλλόγων από το Τελ Αβίβ προστέθηκε και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η οποία συμμετέχει στο EuroCup. Η ομάδα ζητά την επανεξέταση των περιορισμών που ισχύουν και την άρση της απαγόρευσης για διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων εντός Ισραήλ, καλώντας όλες τις διοργανώσεις να επανεκτιμήσουν την κατάσταση.

Ο πρόεδρος της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιαννάι, είχε αφήσει να εννοηθεί πως επίκειται αλλαγή, με μήνυμα που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μετά το τέλος του αγώνα της Euroleague με τη Βαλένθια: «Τα λέμε στο Τελ Αβίβ», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη από τότε ένα σαφές στίγμα των προθέσεων του συλλόγου. Το μήνυμα αυτό αποκτά πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, ενόψει και της επόμενης αναμέτρησης με τη Βαλένθια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση ανήκει στην Euroleague και τις αρμόδιες αρχές

Προς το παρόν, το επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης εξακολουθεί να αναγράφει το Βελιγράδι και τη Σόφια ως τις εγκεκριμένες έδρες για τους εντός έδρας αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Euroleague και τις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν προσεκτικά τις συνθήκες ασφαλείας πριν δώσουν το «πράσινο φως» για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ.

Αν τελικά το αίτημα εγκριθεί, θα πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα ομαλοποίησης και επανένταξης του ισραηλινού μπάσκετ στην ευρωπαϊκή αγωνιστική κανονικότητα.

