Euroleague: «Άλωσε» και το Μόναχο για το 3Χ3 η Ζαλγκίρις - Real.gr

Τρία στα τρία για τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο Μόναχο, με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Λιθουανοί του Τόμας Μασιούλις διέλυσαν 98-70 τη Μπάγερν στο Μόναχο και βρίσκονται στην κορυφή της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98

Η Ζαλγκίρις είναι μία από τις «καυτές» ομάδες στην εκκίνηση της διοργάνωσης και φρόντισε να το δείξει από το πρώτο λεπτό απόψε στο Μόναχο. Πήρε το προβάδισμα και οικοδόμησε διαφορά η οποία εκτοξεύτηκε στους 21 πόντους (43-64 στο 26΄). Φιλότιμη η προσπάθεια της Μπάγερν που μείωσε γρήγορα στους 11 (57-68 στο 30΄) όμως το ματς είχε πάρει το δρόμο του.

Η ψαλίδα άνοιξε ξανά (57-79 στο 33΄) και η κόρνα της γραμματείας βρήκε τη Ζαλγκίρις νικήτρια 98-70 με φανταστική εμφάνιση του Σιλβέν Φρανσίσκο (19π. με 7/9 σουτ και 5 ασίστ μέσα σε 20 λεπτά) και άξιο συμπαραστάτη τον Ντάστιν Σλέβα (14π., 7ρ.) και Μόουζες Ράιτ (11π., 4ρ.). Από τους ηττημένους διασώθηκε ο Αντρέας Ομπστ με 15π. (3/7 τρίποντα)