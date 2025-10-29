Quantcast
Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό - Έχασε 87-92 από τη Μονακό - Real.gr
real player

Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό – Έχασε 87-92 από τη Μονακό

23:39, 29/10/2025
Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό – Έχασε 87-92 από τη Μονακό

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κύπελλ: Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την ΑΕΛ 4-1 με υπογραφή Κωνσταντέλια

Κύπελλ: Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την ΑΕΛ 4-1 με υπογραφή Κωνσταντέλια

23:52 29/10
Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός «Ναόκο» καταδικάστηκε σε επιπλέον 13 μέρες φυλάκιση για τα αντιπολεμικά της τραγούδια

Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός «Ναόκο» καταδικάστηκε σε επιπλέον 13 μέρες φυλάκιση για τα αντιπολεμικά της τραγούδια

23:45 29/10
Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό - Έχασε 87-92 από τη Μονακό

Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό - Έχασε 87-92 από τη Μονακό

23:39 29/10
Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

23:36 29/10
Ολλανδία- βουλευτικές εκλογές: Γύρισαν την πλάτη τους στον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς

Ολλανδία- βουλευτικές εκλογές: Γύρισαν την πλάτη τους στον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς

23:30 29/10
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: Φορέας συντονισμού των ΚΥΔ η εταιρεία χωρίς έλεγχο νομιμότητας αιτήσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: Φορέας συντονισμού των ΚΥΔ η εταιρεία χωρίς έλεγχο νομιμότητας αιτήσεων

23:17 29/10
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς δύο ανδρών που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα

Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς δύο ανδρών που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα

23:15 29/10
«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

23:08 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved