EuroLeague: Ανακοινώθηκε ο κόουτς της χρονιάς – Ούτε Αταμάν, ούτε Μπαρτζώκας - Real.gr

Τον κορυφαίο προπονητή της regular season ανακοίνωσε η Euroleague.

O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στη EuroLeague.

Ο Λιθουανός κόουτς πήρε το βραβείο «Γκομέλσκι» για την πορεία του με τη Φενέρμπαχτσε και την καθοδήγηση της τουρκικής ομάδας στη regular season, βοηθώντας τη να τερματίσει στη 2η θέση με ρεκόρ 23-11. Μάλιστα, ο «Σάρας» έγινε ο πρώτος προπονητής από τη Λιθουανία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Δεύτερος σε ψήφους ήρθε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Γιασικεβίτσιους είναι πλέον ο 13ος διαφορετικός προπονητής που παίρνει το βραβείο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς (τρεις φορές), ο Γιώργος Μπαρτζώκας (τρεις), ο Ετόρε Μεσίνα (δύο), ο Πάμπλο Λάσο (δύο) και ο Δημήτρης Ιτούδης (δύο) το έχουν κερδίσει πάνω από μία φορά.

