EuroLeague: Άνετο 2-1 για τη Ρεάλ, δεύτερη σερί νίκη για την Παρί - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το νικηφόρο σερί της στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν (1-2) με 85-72 στο WiZink Center και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1. Κορυφαίος για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν ο Τσούμα Οκίκι, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ και 5 ριμπάουντ.

Χωρίς να… ιδρώσει, η «Βασίλισσα» επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, εκμεταλλευόμενη την απουσία του Νάντο Ντε Κολό από τη γαλλική ομάδα. Με κυριαρχία στο ζωγραφιστό από Ταβάρες και Οκίκι, αλλά και την καλή παρουσία του Τρέι Λάιλς στο πρώτο μέρος, η Ρεάλ έκλεισε το ημίχρονο στο +11 (48-37) και δεν κοίταξε πίσω…

Από τη Βιλερμπάν, προσπάθησε ο Έντουιν Τζάκσον με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72

Η Παρί επικράτησε με 90-79 της Βίρτους Μπολόνια (1-2) στο Παρίσι και σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη της στη διοργάνωση (2-1), παρά την απουσία του Τζάστιν Ρόμπινσον.

Κορυφαίος για τους Γάλλους ο Ναντίρ Χίφι, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους, «υπογράφοντας» ένα ακόμη καθοριστικό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους είχε περιορισμένες λύσεις, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να μένει στους 11 πόντους με 11 σουτ, μακριά από τα γνωστά του στάνταρ.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79