Euroleague: Άντεξε η Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» των τριών παρατάσεων - Real.gr

Σε έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη ισπανικό «εμφύλιο», που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις και στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς Euroleague (258 πόντοι), η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, πιάνοντας με ρεκόρ 12-5 τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Καταλανοί επικράτησαν με 134-124 της Μπασκόνια, για τη 17η αγωνιστική, με τους Βάσκους να υποχωρούν 6-11.

Ένα ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα στο τελευταίο δίλεπτο της κανονικής διάρκειας έδειξε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των Καταλανών, όταν από το εις βάρος τους 89-94 έτρεξαν σερί 8-0 για το 97-94 στα 21΄΄ για λήξη. Ο Χάουαρντ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και από τα 6,75 έφερε την ισοφάριση που έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς ο Λαπροβίτολα αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο της Μπαρτσελόνα.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Λουαού-Καμπαρό έδειξε να παίρνει την Μπασκόνια στις… πλάτες του στην επίθεση, με τους Βάσκους να προσπερνούν με 106-104 λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο Ερνανγκόμεθ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφερε και πάλι την ισοφάριση (106-106), με το παιχνίδι να οδηγείται στη δεύτερη παράταση, καθώς στο τελευταίο λεπτό οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ αστοχίας…

Στο κρίσιμο δεύτερο πεντάλεπτο, η Μπασκόνια έσφιξε την άμυνα της και με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 10-1 έγραψε το 116-107 και έδειξε αποφασισμένη να «κλειδώσει» το «διπλό». Ωστόσο, στα λεπτά που κύλησαν μέχρι το φινάλε ο Πάντερ ξεδίπλωσε το επιθετικό του ταλέντο και στην εκπνοή έγραψε το 122-122!

Στην τρίτη παράταση, οι Καταλανοί βασίστηκαν σε ένα σερί 9-0 που έτρεξαν στα πρώτα λεπτά και στα 2 λεπτά πριν το φινάλε διαμόρφωσαν το 131-122. Στην επίθεση που ακολούθησε τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο ο Χάουαρντ και οι Βάσκοι παραδόθηκαν…

Το ισπανικό ντέρμπι έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με 43 πόντους (career high), οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην επιτυχία, ακόμη κι όταν βρέθηκε στη δεύτερη παράταση στο -9 (116-107). Πολύτιμη η προσφορά και του Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους. Από την Μπασκόνια δεν αρκούσαν οι 33 και 26 πόντοι των Μάρκους Χάουαρντ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97κ.α., 106-106παρ., 122-122 -2η παρ., 134-124 -3η παρ.