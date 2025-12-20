Euroleague: Άντεξε η Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» των τριών παρατάσεων - Real.gr

Quantcast
Euroleague: Άντεξε η Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» των τριών παρατάσεων

03:00, 20/12/2025
Euroleague: Άντεξε η Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» των τριών παρατάσεων

Σε έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη ισπανικό «εμφύλιο», που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις και στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς Euroleague (258 πόντοι), η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, πιάνοντας με ρεκόρ 12-5 τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Καταλανοί επικράτησαν με 134-124 της Μπασκόνια, για τη 17η αγωνιστική, με τους Βάσκους να υποχωρούν 6-11.

Ένα ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα στο τελευταίο δίλεπτο της κανονικής διάρκειας έδειξε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των Καταλανών, όταν από το εις βάρος τους 89-94 έτρεξαν σερί 8-0 για το 97-94 στα 21΄΄ για λήξη. Ο Χάουαρντ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και από τα 6,75 έφερε την ισοφάριση που έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς ο Λαπροβίτολα αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο της Μπαρτσελόνα.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Λουαού-Καμπαρό έδειξε να παίρνει την Μπασκόνια στις… πλάτες του στην επίθεση, με τους Βάσκους να προσπερνούν με 106-104 λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο Ερνανγκόμεθ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφερε και πάλι την ισοφάριση (106-106), με το παιχνίδι να οδηγείται στη δεύτερη παράταση, καθώς στο τελευταίο λεπτό οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ αστοχίας…

Στο κρίσιμο δεύτερο πεντάλεπτο, η Μπασκόνια έσφιξε την άμυνα της και με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 10-1 έγραψε το 116-107 και έδειξε αποφασισμένη να «κλειδώσει» το «διπλό». Ωστόσο, στα λεπτά που κύλησαν μέχρι το φινάλε ο Πάντερ ξεδίπλωσε το επιθετικό του ταλέντο και στην εκπνοή έγραψε το 122-122!

Στην τρίτη παράταση, οι Καταλανοί βασίστηκαν σε ένα σερί 9-0 που έτρεξαν στα πρώτα λεπτά και στα 2 λεπτά πριν το φινάλε διαμόρφωσαν το 131-122. Στην επίθεση που ακολούθησε τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο ο Χάουαρντ και οι Βάσκοι παραδόθηκαν…

Το ισπανικό ντέρμπι έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με 43 πόντους (career high), οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην επιτυχία, ακόμη κι όταν βρέθηκε στη δεύτερη παράταση στο -9 (116-107). Πολύτιμη η προσφορά και του Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους. Από την Μπασκόνια δεν αρκούσαν οι 33 και 26 πόντοι των Μάρκους Χάουαρντ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75,  97-97κ.α., 106-106παρ., 122-122 -2η παρ., 134-124 -3η παρ.

