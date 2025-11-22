Euroleague: Ασταμάτητη η Φενερμπαχτσέ - Real.gr

Η Φενερμπαχτσέ αρχίζει να «οικοδομεί» σερί στη Euroleague, πανηγυρίζοντας στο Βελιγράδι την τέταρτη διαδοχική νίκη της και το μόλις δεύτερο εφετινό «διπλό» της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε απέναντι στην Παρτιζάν, για την 12η αγωνιστική, με τον… μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παίρνει τη νίκη από τον… δάσκαλο του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με 99-87 και την τουρκική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 7-5, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της στην κατάταξη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή.

Η άμυνα της πρώτης περιόδου, όταν κράτησε την Παρτιζάν στους 11 πόντους και ξέφυγε με +13 (11-24 στο 10΄) και ο «βομβαρδισμός» που ακολούθησε στη συνέχεια της αναμέτρησης από τα 6,75 (15/29 τρίποντα), απλοποίησαν το έργο της Φενερμπαχτσέ, η οποία δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα.

Κορυφαίος των νικητών ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ από την Παρτιζάν δεν αρκούσαν οι 27 πόντοι του Στέρλινγκ Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99