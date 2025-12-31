Euroleague: «Μπαμ» της Ζαλγκίρις στο Τελ Αβίβ - Real.gr

Με μία μεγάλη έκπληξη κλείνει ο πρώτος γύρος της Euroleague καθώς η Ζαλγκίρις νίκησε 93-80 την πρωτοπόρο Χάποελ στο Τελ Αβίβ για τη 19η αγωνιστική.

Μετά την ήττα τους οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο 13-6 και ακριβώς από κάτω… καραδοκούν Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (12-6) για να της κάνουν… παρέα στην κορυφή στο τέλος του 2025 εφόσον κερδίσουν τις αναμετρήσεις τους. Η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 11-8 και πατάει πιο γερά στην πρώτη δεκάδα.

Οι Λιθουανοί πηραν τα ριμπάουντ στο πρώτο μισό του αγώνα, είχε κυριαρχία κάτω από τα καλάθια και απορρόφησε το ενθουσιώδες ξεκίνημα των γηπεδούχων (25-13 στο 9΄) ώστε να κλείσει το ημίχρονο -ουσιαστικά- στα ίσια (40-39). Και για πρώτη φορά μπροστά στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (40-42).

Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν υπνωτισμένοι στο διάστημα εκείνο, επιτρέποντας στην ομάδα του Μασιούλις να δημιουργήσει συνθήκη νίκης, όταν ξέφυγε με +12 (51-63) λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ηταν δύσκολα τα πράγματα για την Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Μίτσιτς, έναν παίκτη που συνήθως βγαίνει μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος και η Ζαλγκίρις συντήρησε τη διαφορά με… απρόσμενα εύκολο τρόπο για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 80-93. Ο Φρανσίσκο με 13π, 8ασ., ο Γουϊλιαμς-Γκος με 17π., 4ασ., ο Τουμπέλις με 12π., 8ρ. και ο Ράιτ με 15π. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που είχαν σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ ( ). Από την ομάδα του Σφαιρόπουλου ξεχώρισαν οι Μπράιαντ (14π.), Τζόουνς (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93