Euroleague: Μπήκε με το... δεξί ο Παναθηναϊκός (87-79 την Μπάγερν) - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός… παραμέρισε τις αδυναμίες που παρουσίασε στο επιθετικό ριμπάουντ και στο τρίποντο (5/15), όπως και το άγχος της πρεμιέρας και μπήκε με το… δεξί στην εφετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» πήραν μία επαγγελματική νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens, στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με σταθερή αξία τον Κέντρικ Ναν (21π.) και άξιους συμπαραστάτες τους Νίκο Ρογκαβόπουλο (15π.), Ομέρ Γιούρτσεβεν (14π.).

Παρά τη νευρικότητα του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε από την τρίτη περίοδο να βρει ρυθμό στην επίθεση, μέσα από τις ελάχιστες αλλά πολύτιμες άμυνες που έβγαλε σε αυτό το διάστημα οικοδομώντας σταδιακά μία διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσε για πρώτη φορά στο +12 στο 33΄ (77-65), μετά από τρίποντο του Κώστα Σλούκα, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79